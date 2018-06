La lección de Macron a un estudiante maleducado

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pone en su sitio a un joven que se atrevió a cantar La Internacional en un homenaje a ex combatientes franceses y a tutearle sin su consentimiento, dejándole además una soberana lección.

“A mí me llamas señor presidente o señor”, respondió el presidente de Francia a un estudiante que le había preguntado: “¿Cómo estás Manu?”. “No, no, no. Estás en una ceremonia oficial y te comportas como debe ser. Puedes hacer el imbécil, pero hoy toca la Marsellesa y el canto de los partisanos”, le ha afeado Macron al estudiante durante un homenaje a los ex combatientes de la Segunda Guerra Mundial.

El joven, además, había comenzado a cantar la Internacional, el himno comunista antes de realizar su impertinente pregunta, más cuando trata al presidente de su país como si fuera un amigo de la pandilla, acortando el nombre: “¿Cómo estás Manu?”.

 

Lo que no esperaba el joven era la lección de Macron, que bien debiera aprender para otros momentos de la vida: “Me llamas señor presidente de la República o señor”, le ha afeado. “¿De acuerdo?”, continuó el presidente.

El joven pareció aprender la lección al responder con un “Sí señor, presidente”. “Bien. Y haces las cosas en orden”, le volvió a responder Macron en un tono serio. “El día en que quieras hacer la revolución, primero consigues una titulación y aprendes a ganarte la vida por ti mismo”, continuó el presidente de Francia que culminó su bronca con un: “Y ahí, irás a dar lecciones a otros”. Antes de despedirse del joven, Macron le dio una pequeña palmada en el brazo al joven, como una muestra para que no se le olvide la lección que recibió del presidente francés.