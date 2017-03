Los rumanos del ‘simpa’ vuelven a actuar y dejan una cuenta de 10.000 euros en Ponferrada

La banda de rumanos del ‘simpa‘ ha vuelto a actuar después de dejar una deuda de 2.000 euros en el Hotel El Carmen en la comarca de Bembibre (León). Según informa ‘Bembibre Digital’, el diario de la localidad, cuando los 200 comensales rumanos de etnia gitana acabaron de comer salieron en estampida del local, aprovechando el ajetreo del persona, la cuenta superaba los 10.000 euros. A mediados de febrero la familia que organiza el banquete dice ser originaria de Europa del Este, celebra el banquete por todo lo alto y al final se van en manada y sin pagar ni un euro.

Los responsables de ‘El Rincón de Pepín‘ consiguieron apuntar algunas de las matriculas de los vehículos de los comensales antes de que se dieran a la fuga, según informa ‘Bembibre Digital’. “Levantándose y marchándose todos de golpe del hotel. Estaban bailando y desaparecieron en un minuto en torno a las 100 personas. No fueron saliendo cuatro a cuatro, sino todos de golpe. No sé si es una consigna que tienen. Y, claro, no te puedes enfrentar a esta gente porque son muchos”, ha declarado el propietario del local, Antonio Rodríguez.

En estos momentos la Guardia Civil investiga si se trata de la misma banda o de distintas personas que utilizan la misma manera de proceder. Los agentes ya les tienen identificados, pero todavía no han sido detenidos.