Artur Mas, un millonario pidiendo limosna

Artur Mas, ex presidente de la Generalitat, es millonario. Al menos tiene un fortuna de 2,3 millones procedente de una herencia de su padre en Liechtenstein y gana 115.000 euros, con pensión vitalicia. No obstante, asegura que la fianza, que no llega al medio millón para Mas, le deja en la ruina.

PUBLICIDAD

Artur Mas y los 11 ex consejeros que impulsaron el 9-N tendrán que abonar un total de 5,12 millones de euros -unos 463.000 euros por persona-, un montante desorbitado para la inmensa mayoría de trabajadores, pero pequeño para los importantes ingresos del ex presidente de la Generalitat, que cuenta con un patrimonio declarado de 600.000 euros, pero con el cargo de ex presidente catalán se lucra de numerosos privilegios. De hecho, el Estatuto de autonomía de Cataluña le da derecho a cobrar 115.000 euros al año, es decir, el 80% de su sueldo como presidente de la Generalitat, el que más cobra de todos esos cargos. Pero una vez que tenga los 65 años recibirá una pensión vitalicia de 85.000 euros al año, es decir, en 2021.

Como todos los ex presidentes, a excepción de Jordi Pujol que fue despojado de estos derechos, tiene tres asistentes, coche oficial con chófer y dispone de seguridad pública. Solo en 2016, la Generalitat le cubrió 56.926 euros en gastos, según los Presupuestos, y usó 41.723 euros. Todo este dinero está financiado por todos los españoles, ya que su única vía de financiación es a través del FLA.

Pero Artur Mas se ha vuelto a enfundar el papel de víctima de cara a los suyos, asegurando que si pagara una fianza de cerca de medio millón de euros estaría en la ruina. Los independentistas han llegado a recaudar ya 800.000 euros en una colecta, que sigue sumando cada día, pese al inmenso patrimonio que posee el ex presidente autonómico.

PUBLICIDAD

Asimismo, está preparando ya su futuro para desembarcar en EE UU para dar clases o conferencias, es decir, continuará recibiendo dinero público y engrosando su cuenta corriente al otro lado del Atlántico, según El Mundo. En EE UU, los independentistas tienen numerosos contactos, tanto en universidades, con Xavier Sala i Martí a la cabeza, como en medios de comunicación, donde la Generalitat ha llegado a pagar al New York Times para vender sus soflamas separatistas. También hay un nutrido núcleo separatista en distintas zonas de EE UU para mantener viva la llama del llamado “procés”. “La fianza nos arruina a todos“, aseguró en la televisión pública catalana, para después pedir dinero en forma de colecta y depositarlos en una llamada “caja de resistencia”, pero aún no ha dado explicaciones sobre los casos de corrupción, como el del 3% en Cataluña, donde CiU -ahora PdeCat- tuvo todas sus sedes embargadas para hacer frente a la fianza impuesta por el juez.