Castellers de Vilafranca se avergüenzan de la ‘Marca España’

Los Castellers de Vilafranca han pedido al Gobierno que retire inmediatamente su imagen de un anuncio de la Marca España que el presidente Mariano Rajoy colgó en su perfil de Twitter con el mensaje: “Hablemos bien de nuestro país y sintámonos orgullosos de lo que hemos conseguido juntos. España es la solución”, junto con la etiqueta #CumPPlimos.

En el minuto 2 del vídeo promocional, aparece la imagen de un ‘castell’, en concreto un ‘3 de 10 con folre i manilles’ (3d10fm), descargado por los Castellers de Vilafranca en una diada de Sant Fèlix, en unas imágenes que grabó RTVE hace tiempo para el programa España a ras del cielo.

Poco después del tuit del presidente del Gobierno, el presidente de los Castellers de Vilafranca, Joan Badell, escribió otro en el que afirmaba que el PP estaba haciendo un uso indebido de la imagen de la entidad y pidió la retirada inmediata del fragmento donde aparecen.

Ei, @marianorajoy! Per què no has utilitzat aquestes imatges?#castellers pic.twitter.com/iOKNIwk7eC

PUBLICIDAD

— Castellers de Vilafranca (@Verds) 8 de diciembre de 2017