Cinco ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, condenados por corrupción ¿Dimitirá Sánchez?

La lucha contra la corrupción fue el argumento de Pedro Sánchez para echar a Rajoy con una moción de censura. Ahora cinco ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía han sido condenados por corrupción y aún no se ha visto e grueso de los ERE ni otros 77 casos abiertos que tiene el PSOE, pero no parece que vaya a dimitir Sánchez.

