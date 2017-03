El ministro Catalá calla a Montero: ‘Creía que iban al Pleno a hablar de becas black o de especular con VPO’

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, le ha dicho a la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, que no sabe lo que es “la mafia del canapé”, al preguntarle la diputada por una red de influencias entre jueces, políticos y empresarios.“Yo sé que ustedes son muy expertos e incluso les halago la capacidad creativa al hablar de la casta y del régimen, pero yo no sé lo que es la mafia del canapé”, le ha contestado Catalá en la sesión de control al Gobierno.

Montero le ha dicho que “se trataría de una red de influencias y de complacencia que se crea en torno a ciertos cargos judiciales, normalmente formando parte de la cúpula judicial, con el efecto de acercarla al poder empresarial y al poder político a través de actos de canapé, como los palcos de los partidos de fútbol, comidas en restaurantes elegantes o recepciones”.

Mafia del canapé

Ha añadido que en los mismos “al final los magistrados de la cúpula judicial empezarían a conocer a los empresarios que luego están implicados en juicios mercantiles e incluso penales y laborales y también a la altas esferas de la política a las que luego tienen que juzgar con casos de corrupción del PP”.

La portavoz de Unidos Podemos ha comentado que aunque se pueda pensar que son conspiraciones “terminan siendo negocios”. Y “si no le puede preguntar a su colega el exministro Soria a ver qué andaba haciendo con el juez Alba y el empresario Ramírez fabricando pruebas falsas contra la magistrada de Canarias Victoria Rosell”.

“Quizá esto guarde también relación con lo que hemos venido llamando la trama, una red de altos cargos del Estado y de políticos, algunos expresidentes o exministros con destacados empresarios que mandan en este país en lugar de este Parlamento”, ha agregado.



Catalá ha insistido en que sigue sin saber qué es “la trama del canapé” y ha subrayado: “Lo que sí sé que es lo que son 5.500 jueces independientes trabajando cada día, 2.400 fiscales haciendo su trabajo con total autonomía y cientos de miles de funcionarios trabajando cada día en la Administración del Estado, en la Justicia y en las comunidades autónomas”.

Ha añadido que no se puede dar “una lista de hechos concatenados sin ninguna prueba y sin ninguna acreditación”.

“Es curioso cómo a ustedes cuando les va bien, cuando tienen sentencias a su favor, les parece que la justicia es muy recomendable e incluso dicen que hay que ir ante ella en vez de levantar halos de sospechas y, sin embargo, cuando no les va tan bien les parece que es parcial, que no somos iguales ante la ley y que no hay democracia en España”, ha comentado Catalá.

Se ha dirigido a Podemos para indicar a sus diputados: “Pensaba que íbamos a hablar de qué hay que hacer para no tener becas black, para no tener contratados en negro sin dar de alta en la Seguridad Social o para no especular con la vivienda pública, pero parece que de eso no vamos a hablar”.