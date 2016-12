Banco Popular, muy expuesto tras la sentencia de las cláusulas suelo

Javier Flores, de ASINVER, ha repasado cómo afectará el problema de las cláusulsa suelo a los clientes y a los bancos que estén involucrados, como Popular.

Para Flores, todo el problema que traerá la sentencia sobre las cláusulas suelo hará que “las entidades venían previsionando que podía pasar, y creen que no impactará tanto pero no es así. Ahora la lectura es negativa, hay que discriminar, hay entidades muy expuestas como el Popular, mientras que los dos grandes no estarían en esta situación, afectará a las cuentas y a las políticas de dividendo pero de manera diferente en cada una de ellas”.

“No tienen intención de devolverlo automáticamente, aquel que quiera la devolución tendrá que demandar, como las preferentes”.

“No ha habido voluntad en los tribunales de aplicar estas normativas”

“Parece que podemos sacar dos conclusiones, que la banca española venía incumpliendo de manera general y reiterada las más elementales normas de transparencia y protección al cliente. Y la segunda es que los criterios judiciales, es que no ha habido voluntad en los tribunales de aplicar estas normativas. Su interés tiene que estar alineado con el de la sociedad y hasta ahora no ha sido así”.

Para Javier Flores, “con los tipos de interés actuales no hay justificación para que se encarezcan las hipotecas, de ninguna manera. No se va a abonar de forma inmediata, la gente tiene que preguntrarse si tiene cláusula suelo y luego pensar en reclamar ante la entidad y luego ante una entidad”.