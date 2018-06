BBVA defiende retrasar la edad de jubilación y eliminar la pensión de viudedad

BBVA ha defendido retrasar la edad de jubilación para garantizar las pensiones públicas. Mantener la edad de jubilación a los 65 años “toda la ganancia de vida irá a edades no laborales y no nos van ayudar a añadir recursos, sino que los van a detraer”, afirma.

PUBLICIDAD

Para el presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, José Antonio Herce, el mantenimiento de las pensiones públicas pasa necesariamente por retrasar la edad de jubilación, actualmente en los 67 años, debido al aumento de la esperanza de vida.

Según el experto del BBVA, el problema de las pensiones no está causado por la falta de natalidad, sino a la alta longevidad, siendo España el segundo país con más tasa de personas mayores del mundo, tan solo superado por Japón. Cada año vivimos de media dos meses y medio más, mientras la edad de jubilación no ha cambiado desde 1900 cuando solo el 26,18% de una generación sobrevivía a los 65 años.

“Si nos empeñamos en mantener la tiránica barrera de los 65 años -como edad para la jubilación-, toda la ganancia de vida irá a edades no laborales y no nos van ayudar a añadir recursos, sino que los van a detraer”, ha indicado. En la actualidad la esperanza de vida al nacer es ya superior a los 81 años y el porcentaje de una generación que sobrevive a los 65 años es del 91 %, por lo que de no retrasarse la edad de jubilación el sistema no podrá continuar.

PUBLICIDAD

Ha restado importancia a la reducción de la llamada “hucha de las pensiones” porque, en realidad, no soluciona el problema de mantenimiento del sistema, que requiere una reflexión global.

BBVA aboga por implantar los modelos de Alemania: el 50% del sueldo en la pensión

Otra de las claves para que se mantenga el sistema de pensiones es reducir la tasa de sustitución -lo que supone la pensión respecto al salario- a lo que ya se aplica en otros países europeos, porque en España la pensión reemplaza en un 82% el salario, la más alta del mundo junto con Grecia, mientras que en Alemania está por debajo del 50% y se plantean reducirla hasta cerca del 30%.

Esa posible reducción de las pensiones exigiría, según este experto, crear una red de solidaridad que ayude a redistribuir la riqueza y que aporte “complementos de renta” a las pensiones y los salarios más bajos. Ha confiado que “el grado de conciencia social sobre este tema facilitará el diálogo” y su posible aprobación.

Herce ha aconsejado también hacer un sistema de pensiones más justo y acabar con la “obscena desigualdad de que las personas más pobres viven menos que las ricas, y por tanto, les pagan la jubilación a los ricos que viven más”.

PUBLICIDAD

Las pensiones de viudedad “carecen de sentido”

Asimismo, ha opinado que las pensiones de supervivencia, referidas históricamente a las viudas, “carecen de sentido” dentro del actual sistema de pensiones porque las mujeres ya cobrarán su propia jubilación.

Ha desaconsejado al nuevo Ejecutivo “revertir sin más” las reformas de 2012 y de 2013, y ha planteado introducir vías como la implantación “de un impuesto inflacionario y la actualización de la tasa de sustitución por debajo del 50 %”, para garantizar la sostenibilidad del sistema.

El presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones ha rechazado la posibilidad de crear un impuesto a la banca con el que financiar el sistema público de las pensiones porque, ha opinado, “sería distorsionante y provocaría el traslado de las sedes fiscales” de los bancos a otros países.

Ha insistido en un mensaje a los jóvenes que se incorporan al mundo laboral para aconsejarles “que trabajen mucho, todo lo que puedan”, y les ha avisado de que se tendrán que jubilar cerca de los 80 años porque vivirán más de 100 años.

“Jubílate todo lo tarde que puedas, te harás un gran favor a tí mismo y además se lo harás a la Seguridad Social”, ha concluido.