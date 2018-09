Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, habla de la reunión entre Sánchez e Iglesias, y la intención de aplicar un impuesto a la banca.

Calzada cree que “el último de la fila es Pedro Sánchez. Tiene mucha gente a la que hacer caso y debe muchos favores tras la moción de censura. Tiene que estar más pendiente de lo que diga Podemos antes que la UE.

“El gran problema de la crisis es la falta de competitividad de las economías europeas en general. Seguir subiendo los costes no nos va a llevar a ningún lado porque aún no hemos salido de la crisis. Es decir, volver a la senda del gasto sin fin y no tener en cuenta a los prestamistas es un cambio muy espinoso y que no nos va a traer más que un disgusto detrás de otro”.

En cuanto al impuesto a la banca, señala que “aumentar la cuota sería terrible para nuestros mercados financieros, porque son muy importantes para una recuperación de nuestra economía. Sería un impuesto que se cree que se puede asumir por la banca, se creen que porque tienen los billetes son ricos. Este impuesto puede suponer un impacto enormemente negativo”.