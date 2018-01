Con la entrada del año nuevo, también llega el fin del secreto bancarfio. Desde este 1 de enero, la Hacienda española ya puede disponer de las cuentas en Andorra correspondientes al ejercicio de 2017.

En virtud de un acuerdo firmado por Andorra y la Unión Europea en septiembre de 2016, el Principado se comprometió a acabar con su secreto bancario, del que tantas fortunas catalanas, incluido la familia Pujol, han disfrutado años y años y que las hacía opacas a la Hacienda española. Es decir, un refugio fiscal al lado de casa y de primera calidad para ingresar sin pregunta alguna el cobro de comisiones y el pago de corruptelas políticas, entre otros negocios opacos al fisco.

Según ese acuerdo, desde el 1 de enero de 2017, Andorra, y sus bancos, se comprometían a facilitar de forma automática a las distintas Haciendas europeas las cuentas de los ciudadanos no residentes en el Principado. Esa información, al tratarse de un ejercicio fiscal completo, estará disponible desde el 1 de enero de 2018 en la mesa de Cristóbal Montoro, el ministro español de Hacienda español.

Lo que ocurre, sin embargo, es que el fin del secreto bancario de Andorra no fue ningún secreto para nadie. Las negociaciones entre la Unión Europea y Andorra, que se entablaron para mejorar un acuerdo de 2004, comenzaron en febrero de 2016 y concluyeron en la firma del nuevo tratado fiscal en septiembre de ese mismo año. Es decir, que se dio tiempo a todos los defraudadores para que pusieran al día su dinero o para que los transmitieran a otros lugares que siguen siendo opacos al fisco.

Así, el que no se había enterado extraoficialmente, lo hizo oficialmente el 20 de septiembre de 2016. Nunca se han dado datos concretos, pero las regularizaciones de dinero y el trasvase de cuentas de Andorra a otros países o lugares que se mantienen como paraísos fiscales se dispararon en el último cuatrimestre de 2016, y así lo reconoció la banca andorrana.

Por ello, no se esperan muchas sorpresas a partir de 2018. En primer lugar, porque el acuerdo no tiene carácter retroactivo, es decir, seguirá bajo el secreto bancario andorrano todas aquellas cuentas de no residentes antes del 1 de enero de 2017, incluidas las del clan Pujol.

Andorra ha sido siempre una tentación para los políticos y empresarios de Cataluña, tan cerca de casa y tan celosa hasta 2016 de su secreto bancario

Sin embargo, las prisas del anterior Gobierno de la Generalitat, sustentado por lo que quedaba de la antigua CiU, por los republicanos de ERC y por los radicales de la CUP, que aunque eran minoría, marcaron la estrategia hasta que se llegó a una declaración unilateral de independencia (DUI), dispararon toda clase de rumores en los círculos financieros, a los que no fueron ajenos las redes sociales.

Esos rumores apuntaban o apuntan a que no sólo las grandes familias de CiU u otros importantes empresarios de Cataluña tenían cuentas opacas escondidas al fisco en Andorra, sino que la propia Generalitat podría contar con una importante cantidad de dinero en el exterior, un dinero juntado a lo largo de los años, a la espera del ‘procés’. Ese dinero, que algunos cifran en más de 30.000 millones de euros, habría viajado a finales de 2016 de Andorra a distintos bancos suizos, pero que es un dinero que no necesariamente tiene que estar depositado en Suiza.

Ante esta pregunta, fuentes de bancos andorranos, se encogen de hombros. Pero esa misma banca no podrá decier ahora no a los requerimientos de la Hiacieda española, que, por cierto, todava, tiene intervenidas las cuentas públicas catalanas.