Santander, el banco español “mejor preparado” para comprar Popular

Banco Santander tendría menos barreras a la hora de comprar el Banco Popular, aumentando así su ventaja en España. Los accionistas actuales se verían perjudicados, ya que los precios podrían ser de derribo.

El mercado especula con la venta del Popular desde hace meses. Su cotización cae a mínimos históricos y con una creciente presión bajista. El precio de la acción del Popular caería con fuerza en caso de acometer una ampliación de capital, pero también caería, previsiblemente, en caso de una posible venta, ya que la entidad financiera que apueste por adquirirlo miraría con lupa todos los datos, e incluso presionaría para bajar el precio.

Ante esta hipótesis, Álvaro Blasco, de ATL capital, ha considerado que el Banco Santander es el mejor posicionado para comprar Banco Popular. “Es el banco mejor preparado”, ha apostillado, aunque no descarta que sea otra entidad financiera quien redoble esfuerzos para tratar de llevarse el gato al agua. Para Blasco, el Santander “está mejor situado que BBVA” en esta carrera de fondo, ya que el presidente del Popular, Emilio Saracho, cree que los pasos a seguir pasan antes por una ampliación de capital, la cuarta en cinco años. No obstante, no han dado los frutos esperados.

Por otro lado, no ha descartado que sea el Banco Sabadell quien finalmente se lleve al Popular, aunque el director de ATL reconoce que tiene menos probabilidades.

Asimismo, ha considerado que la entidad compradora será “muy exigente” a la hora de valorar los activos del Popular, cuyo valor bursátil es de 2.627,23 millones de euros.

La operación sería muy interesante para la entidad financiera que finalmente compre el Popular. Por un lado, para ganarse el liderato de la banca española. Y es que, quien compre la entidad financiera ostentará este premio, por otro lado, para aumentar aún más su ventaja con el resto del mercado. Santander es uno de los bancos españoles que no ha participado en ninguna operación de reordenación de la banca, por lo que el Popular sería una opción que le pondría a una mayor distancia del BBVA.

BBVA, por su parte, tendría que acometer una nueva integración, como ya hiciera con la rescatada CaixaCataluña. Lo que equivaldría a nuevos despidos, cierre de oficinas y fusionar administraciones para evitar duplicidades. “Por sinergías es una operación atractiva”, ha considerado el experto.

Por último ha recordado que desde hace dos años se espera una mayor concentración en el sector financiero en toda Europa, y aún no se han llevado a cabo operaciones de envergadura. ¿Será el Popular el inicio?