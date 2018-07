“ACS será una compañía saneada tras la operación sobre Abertis”

Nicolás López, director de análisis de MG Valores, señala que ACS ha tenido una subida muy intensa en poco tiempo, y que ahora mismo está consolidando.



PUBLICIDAD

El especialista ha empezado su análisis contestando a un oyente que preguntaba por CIE Automotive. “Aquí tenemos una compañía muy alcista en los últimos dos o tres años, y que después de entrar en el Ibex se ha producido una corrección y una toma de beneficios. Está siendo intensa, se ha juntado el tema de los aranceles y eso explica la caída tan violenta de 32 a 25”.

Sniace

“En principio no interesaría ir a la ampliación de capital. Si ya eres inversor y confías en ese proyecto, que es muy complicado y con riesgo, pues puede tener sentido. Con los derechos que genera su posición puede ir a la ampliación, pero entrar ahora tiene muchísimo riesgo, no la recomendaría a no ser que el inversor estuviera muy convencido y pudiera asumirlo”.

En cuanto a ACS, el director de análisis de MG Valores ha dicho que “después de la operación de Abertis ha tenido una subida muy intensa en poco tiempo, de 26 euros a 36. Ahora se está consolidando, es una compañía que no tenía nada de deuda, ahora sí, pero ligada a Abertis. Así que será una compañía saneada financieramente”.