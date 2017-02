La OPA de Kraft sobre Unilever que ha rechazado la segunda no es viable, porque, entre otros problemas, tendría graves restricciones de las autoridades de la competencia por lo que que la unión de los dos gigantes de la alimentación no añadiría valor a sus accionistas, si no que se lo restaría.

El gigante estadounidense de la alimentación Kraft Heinz aseguró hoy que aunque Unilever ha rechazado su propuesta inicial para fusionarse espera poder seguir trabajando con el grupo angloholandés para lograr un acuerdo.

“Hemos hecho una propuesta global a Unilever para fusionar ambos grupos y crear una empresa líder en el sector (…) y aunquen Unilever ha rechazado la propuesta esperamos seguir trabajando para lograr un acuerdo”, dijo Kraft Heinz.

La multinacional estadounidense añadió en un escueto comunicado que no hay “ninguna certeza” de que vayan a hacer otra propuesta formal al consejo de administración de Unilever o que finalmente se haga una oferta.

Los problemas a la competencia que supondría la unión de estos dos gigantes es uno de los principales escollos para que su unión no sea admitida por las autoridades competentes

El grupo angloholandés informó hoy en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres que ha rechazado una propuesta de fusión por parte de Kraft Heinz, al entender que “infravalora” la compañía porque su oferta era de 50 dólares por cada acción.

Media hora después de la apertura de la jornada bursátil, las acciones de Kraft Heinz se disparaban más de un 7,5 % en el mercado Nasdaq, donde se han apreciado más de un 26 % en los últimos doce meses.

Kraft está obligada a comunicar al TaKe Over Panel británico -que regula que todo el que esté interesado o llegue a interesarse en un 1% o más una compañía cotizada, ya sea por compra o interecambio de acciones debe hacer una divulgación del estado de la negociación- en que estado se encuentran las negociaciaciones.

Sin embargo, según han informado fuentes del mercado a Intereconomía.com, esta operación responde más a una custión de imagen que a una operación corporativa con visos de salir adelante.

Kraft ni siquiera contaria con la financiación necesaria para llevarla a cabo y sólo dispone del asesoramiento de un banco, que no es otro que Lazard.