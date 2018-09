Juan Fernando Robles, profesor de banca y finanzas, analiza la situación del alquiler en España, y las dificultades de acceder a un crédito tras la caída de los salarios.



Robles analiza las medidas que quiere imponer el nuevo Gobierno. “Tiene mas relación la burbuja del alquiler con la oferta y la demanda que con que tengan un régimen especial algunas sociedades de inversión. Esta gente no tiene demasiado claro la fijación de precios en el mercado, no es de una fiscalidad u otra si no de la escasez o abundancia de un bien”.

“Antes muchas parejas podían optar por comprar una vivienda porque era más fácil de obtener un crédito, pero ahora hay salarios más bajos y es más difícil tener un crédito hipotecario, así que se ven obligados a alquilar. Pero como les gusta mucho poner impuestos, parece que esto es una solución”.

Añade que “si tú sometes al vehículo de inversión a mayor fiscalidad, lo que haces es ahuyentar a los inversores y yo no termino de entender el asunto. Podría ser peor para la burbuja del alquiler porque se verían obligados a incrementar los alquileres para compensar el aumento de la fiscalidad”.