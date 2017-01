“No parece que vaya a aumentar la compra-venta de viviendas”

Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, ha hablado en Capital sobre los retos para 2017 y la situación de las viviendas en España.

Para Calzada, “es un año que está lleno de mucha incertidumbre por muchas citas políticas. A priori el euro está muy débil frente al dólar así que puede que tengamos un buen año de crecimiento en España, no así en Europa. Tenemos posibilidades de crecer al 3%. Lo de la vivienda es algo más complejo porque los bancos no están para financiar hipotecas. No parece que haya un tirón serio de la compraventa de viviendas”.

La vivienda nueva ha aumentado el precio, y Calzada asegura que “está habiendo cierta subida, pero tampoco es mucho más alta que la renta de la gente o que la subida del PIB, irá recuperándose poco a poco, pero no podemos volver a tener un ciclo de viviendas como el que tuvimos hace unos años, no debería volver a a ocurrir en el plano cercano”.

Finlandia y la renta básica

“Yo creo que la renta básica es inexorable, tenemos un problema o un gran beneficio económico y es que cada vez se consgiue una mayor productividad, habrá gente que le costará realmente encontrar empleo y no hay que dejar que la gente esté en una mala situación. Se deberían recortar un poco los gastos los Estados”.