Honda desvela su concepto de Ecosistema de Movilidad Cooperativa

Honda ha desvelado en el CES 2017 de Las Vegas su concepto de Ecosistema de Movilidad Cooperativa, que conecta el poder la inteligencia artificial, la robótica y el big data para transformar la experiencia de movilidad del futuro y mejorar la calidad de vida de los clientes.

Mediante la exposición de varios prototipos y concepts tecnológicos, la visión de Honda se enfoca en un futuro en el que los vehículos se comunicarán entre sí y con las infraestructuras con el firme propósito de mitigar las congestiones de tráfico y eliminar los accidentes, a la vez que se incrementará la productividad de los usuarios de la carretera y se ofrecerán nuevas experiencias de entretenimiento en el interior de los vehículos. Además esta tecnología ofrecerá un valor añadido al proveer servicios de manera autónoma cuando no estén siendo utilizados por sus propietarios.

La compañía ha anunciado también colaboraciones tecnológicas con Visa, DreamWorks Animation y otras innovadoras start-ups a través de los programas de innovación abierta Honda Developer Studio y Honda Xcelerator desarrollados en el Honda Silicon Valley Lab.

Dentro del marco de su Ecosistema de Movilidad Cooperativa, Honda ha desevlado el Honda NeuV, un concept car eléctrico equipado con un “motor emocional” de inteligencia artificial (AI) y un asistente personal automatizado, creando nuevas posibilidades para la interacción humana y nuevos valores para los clientes.

La compañía también ha revelado la Honda Moto Riding Assist, una motocicleta concept que incorpora la tecnología robótica de Honda para mantener el equilibrio. Los visitantes del stand de Honda en la CES podrán experimentar de primera mano dicha tecnología, ya que podrán probar el UNI-CUB, el dispositivo de movilidad personal de la marca.

Honda NeuV

Diseñado para crear nuevas posibilidades para los clients, el NeuV (del inglés New Electric Urban Vehicle) es un concept cuyo origen se basa en el hecho de los automóviles para uso privado se mantienen inactivos el 96% del tiempo. El NeuV explora la idea de cómo ofrecer nuevo valor para sus propietarios, funcionando como un vehículo autónomo compartido, al transportar a terceras personas cuando el propietario no está usando el vehículo. Cuando no está en uso, el NeuV también puede generar y vender energía a la red eléctrica en momentos de alta demanda. Estas actividades tienen el potencial de crear un nuevo modelo de negocio para las empresas.

“Diseñamos el NeuV con el ánimo de proporcionar más valor para el propietario, al optimizar y monetizar el tiempo en el que el vehículo no está siendo utilizado”, comenta Mike Tsay, Diseñador Jefe, Honda R&D Americas.

El NeuV también funciona como un asistente de inteligencia artificial de gran ayuda, mediante un “motor emocional”, una tecnología emergente desarrollada por la automovilística y SoftBank (SB Corp.). Bajo el nombre de HANA (Honda Automated Network Assistant), en su aplicación en el NeuV, el “motor emocional” aprenderá del conductor al detectar sus emociones y en base a las decisiones tomadas con anterioridad, al ofrecer diferentes opciones y recomendaciones. HANA puede comprobar el estado emocional del conductor, recomendarle música en función de su estado de ánimo, y darle soporte en su rutina de conducción diaria.

El NeuV incorpora una interface con un panel completamente táctil que permite tanto al conductor como a su acompañante acceder a una sencilla experiencia de usuario. El automóvil cuenta con dos asientos, un área de almacenaje en la parte posterior y un patín eléctrico para situaciones de tráfico de “última milla”.

Honda Riding Assist

Haciendo su debut mundial en el CES, Honda ha desvelado su tecnología para motocicletas Honda Riding Assist, que aplica las ventajas de la tecnología robótica de la compañía para crear una motocicleta con mantenimiento autónomo del equilibrio que reduce significativamente la posibilidad de caída cuando la moto está parada.

Además de servirse de giroscopios, que permiten controlar el peso y ofrecer una nueva experiencia de conducción, el Honda Riding Assist incorpora la misma tecnología desarrollada originalmente por la empresa automovilística en el dispositivo de movilidad personal UNI-CUB.

Innovación y colaboración abierta

En línea con su objetivo hacia la innovación y colaboración abierta, Honda ha anunciado varias iniciativas con emprendedores, start-ups y marcas de tecnología global a través del Honda Silicon Valley Lab.

Visa – En base a la colaboración para pago móvil entre ambas compañías en el Mobile World Congress de 2016, la automovilística está llevando a cabo dos pruebas de demostración en la CES creadas a través de su partnership con Visa. Estas demostraciones serán las primeras que se ponen en marcha con los socios de infraestructura Gilbarco Veeder-Root e IPS Group. Las demos mostrarán la simplicidad y conveniencia en los pagos de servicios como el repostaje de combustible o de garajes públicos desde la comodidad y la seguridad del vehículo.

DreamWorks Animation – Honda se ha asociado con DreamWorks Animation para desarrollar una nueva plataforma de realidad aumentada junto a contenido virtual y soluciones para la experiencia en el interior del vehículo. Honda está testando una versión de su prototipo de realidad virtual Honda Dream Drive a través de contenido exclusivo de DreamWorks Animation en la CES.

Vocal Zoom – A través de su programa Honda Xcelerator, la compañía está trabajando con Vocal Zoom para aplicar su tecnología de micrófono óptico en la experiencia con el vehículo. Al leer vibraciones físicas generadas por la voz del usuario, el sensor óptico de Vocal Zoom detecta capas adicionales de datos de voz no detectables por los micrófonos acústicos tradicionales. Esta información adicional aumenta significativamente la comprensión por parte del ordenador de a bordo de los comandos de voz, especialmente en entornos con mucho ruido.

LEIA Inc. – Mediante otra colaboración del programa Honda Xcelerator, con LEIA, Honda ha desarrollado un nuevo panel para el conductor que utiliza la nanotecnología de LEIA para ofrecer imágenes en tres dimensiones, proporcionando transiciones sin fisuras entre los diferentes ángulos de visión para los sistemas de advertencia y los sistemas de asistencia al conductor. La nanotecnología de LEIA muestra la profundidad de las imágenes de una manera natural.