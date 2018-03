Se empiezan a entregar los primeros Nissan LEAF 2.ZERO

Christian Costaganna, director de Márketing de Nissan Iberia, ha entregado esta tarde la primera unidad del Nissan LEAF 2.ZERO (la versión de lanzamiento del nuevo LEAF).

“Hoy entregamos el primero de los 200 LEAF 2.ZERO. Un coche eléctrico, que incorpora el primer paso de la movilidad autónoma, cuyas primeras 200 unidades de la versión de lanzamiento se han agotado en tan solo 2 meses sin haber llegado a los concesionarios”.

“Es un claro ejemplo del interés del ciudadano por la movilidad eléctrica cero emisiones y, en especial, por la combinación entre la tecnología que incorpora este coche con los primeros pasos de la conducción autónoma y la movilidad eléctrica cero emisiones. Nissan es la única marca en el mercado que ya dispone de una segunda generación de un vehículo eléctrico que además es el más vendido del mundo. Estamos seguros que el nuevo LEAF, icono de la Movilidad Inteligente de Nissan, cambiará las reglas del juego de la movilidad eléctrica tanto en España como en Europa”, ha asegurado Costaganna”.

Por su parte Antonio Prieto, el primer cliente del nuevo Nissan LEAF 2.ZERO, ha explicado que ha escogido el nuevo Nissan LEAF “por su autonomía mejorada y por el diseño totalmente renovado”. Pero si hay un aspecto del nuevo LEAF que destaca Prieto por encima del resto es que incorpora el sistema ProPILOT, el primer paso de la conducción autónoma: “creo que cuantos más vehículos con conducción autónoma haya en la carretera mejor. Me atrae que mi vehículo lleve sistemas que aporten más seguridad a la conducción”.

Preguntado por el hecho de comprar un vehículo por internet que no solo no había probado sino que tampoco había visto físicamente, Antonio Prieto explica que “Reservar un coche por internet me ha resultado algo totalmente normal, porque la información estaba disponible y Nissan garantizaba hacerlo de manera segura”.

Las reservas de la versión de lanzamiento del nuevo Nissan LEAF, el 2.ZERO, se empezaron a mediados de octubre, y como novedad, se podían hacer a través de la web. En tan solo un mes, se agotaron las 100 unidades de las que inicialmente se disponía, por lo que la marca amplió la cantidad hasta las 200, que se agotaron a mediados de diciembre.

El nuevo LEAF ya ha registrado 525 pedidos… y hasta hoy no ha llegado al concesionario

El nuevo Nissan LEAF, uno de los vehículos más avanzados del mercado, ha superado todas las expectativas de la marca. Desde que se abrió la posibilidad de hacer reservas, la segunda generación del eléctrico más vendido del mundo ya ha registrado más de 525 pedidos. Esto en España, porqué en Europa ya ha superado las 20.000 solicitudes.