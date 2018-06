“En Ezentis sería importante ver la superación de niveles en 0,72”

Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, ha hablad ode la cotización de Ezentis y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa.



Juan Enrique Cadiñanos ha empezado hablando de otros títulos, como Bankinter. “En el caso de Bankinter el riesgo es relativo, en cuanto a líneas fundamentales es francamente buena. La deuda que tiene es prácticamente inexistente y esto lógicamente le puede dar cierto crecimiento y cierta recuperación”.

“Podríamos ver una posible recuperación en Telefónica, tiene un soporte importante en los 7,45”

“Podríamos ver una posible recuperación en Telefónica, tiene un soporte importante en los 7,45. La resistencia está en 7,75 y a medio plazo en 8,40. Creo que hay posibilidades de ver a la compañía en esos niveles, es una compañía que no ha rediversificado parte de su liquidez y le está perjudicando mucho esta situación. Mientras no veamos la recuperación del 7,75 no podríamos invertir la tendencia”.

En el caso de Ezentis, el director de la sucursal en España de Admiral Markets ha dicho que “la tendencia de corto plazo es buena, a medio y largo es algo negativa más allá. Podríamos dejar unos números importantes, y a corto plazo sería importante ver superación de niveles en 0,72. Es importante tener en cuenta la volatilidad”.