“Ezentis mantiene la directriz alcista pero cada vez con menor inclinación”

Roberto Moro, analista de APTA Negocios, ha analizado la cotización de Ezentis y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía.



Para el analista, “Ezentis está raro, no le veo nada al gráfico. Mantiene una directriz alcista que comenzó en noviembre pero cada vez con menor inclinación y tiene una resistencia horizontal en los entornos de 0,78…suceda lo que suceda no sería bueno que perdiera a corto plazo los 0,72 euros, para mí ese debería de ser el stop”.

Amper

“Yo creo que no es buen momento para comprar, ahora llegamos un poco tadre. El nivel con el que se topó a finales del año pasado en 0,3550 ya lo tiene más o menos cerca en términos de recorrido y ese es un hecho objetivo. No nos merece la pena entrar en 0,32, para lo que es este título no es una diferencia lo suficientemente ambiciosa. Por lo tanto ahora ya no lo veo, quizá cuando rompió por encima de 0,25 sí”.

El analista de APTA Negocios ha hablado también sobre Audax. “Audax a finales del trimetrte pasado más o menos corrigió, pero es que había subido desde febrero un 550%, es decir que técnicamente no lo está haciendo mal dentro de los movimientos estrambóticos. Se ha vuelto a enfrentar a los 3,30 y la última vez que lo hizo ya vimos cómo cayó”.