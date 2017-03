Telefónica pierde un 1,27% en Bolsa, el equivalente a unos 670 millones de euros de capitalización bursátil, en el mismo día del anuncio de Theresa May para activar el artículo 50 del Tratado de la UE.

Esta invocación es un paso fundamental para la ruptura de Reino Unido con la UE, pero también es un nuevo problema para Telefónica, ya que la libra cae y con ello su exposición a O2, la operadora británica filial de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete.

La salida de Reino Unido de la UE es uno de las principales motivos por los que Telefónica no ha podido sacar a Bolsa O2, una filial que hubiera podido dar a la operadora española cerca de 13.000 millones de euros. Pero no se ha materializado, por lo que la deuda tampoco ha podido disminuir. Álvarez-Pallete tiene como misión bajar la deuda y de momento no lo ha conseguido en la cuantía fijada, ya que ronda aún los 49.000 millones de euros.

La ruptura de Reino Unido con la UE afecta seriamente también a los ingresos de Telefónica por la caída de la libra. Los ingresos en Reino Unido se desplomaron un 12,5% en 2016, según los últimos resultados presentados por la operadora, por lo que no se descarta que según avance el Brexit y la inflación, los ingresos disminuyan. La operadora, como ha hecho en España, ha subido los precios también en el país británico el pasado mes de febrero.

O2 tiene unos 25 millones de clientes, una cuota del 33%, pero no tiene aún la salida esperada por Telefónica. Las alternativas pasan por una salida a Bolsa o bien una venta, como se ha hecho con Telxius, a fondos de inversión.

Tras el referéndum del 23 de junio de 2016, el precio de O2 se estimó en 10.500 millones de euros, un 20% menos de los 13.000 millones acordados con el fondo Hutchison Whampoa. Ahora la compañía de Álvarez-Pallete está calculando el valor de O2 para poder fijar condiciones a los posibles ofertantes, según aseguró el presidente de la operadora en la presentación de resultados.