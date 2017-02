La Audiencia Nacional ha afeado Atento, antigua filial de Telefónica vendida en 2012 y con la que tiene contrato de prestación de servicios hasta 2013, por el comportamiento con sus trabajadoras.

PUBLICIDAD

La Audiencia Nacional se ha pronunciado en contra de que Atento modificara de “mala fe” la jornada de sus trabajadores, incluyendo a los que habían ejercido, novecientos, la mayoría de ellos mujeres, su derecho a reducirla para el cuidado de hijos o por violencia machista, por lo que la ha obligado a restablecer las anteriores condiciones.

Telefónica es uno de los mejores clientes de Atento, su antigua filial de call center. Desde su venta en 2012, el grupo presidido por José María Álvarez Pallete mantiene una estrecha relación con Bain Capital, que fue el comprador. De hecho, Atento es la responsable del call center de Telefónica en dos de los más importantes mercado: España y Brasil. Ese acuerdo, que se firmó en 2012 hasta 2021, fue prorrogado en noviembre de 2016 hasta el año 2023.

La Salo de lo Social de la Audiencia Nacional no deja ninguna duda sobre la mala práctica de Atneto con sus trabajadoras. En su sentencia, la Sala de lo Social descarta que la reestructuración de horarios de atención al gran público del “call center” de Atento vulnerase el derecho a la igualdad o a la no discriminación por razón de género, puesto que un 77% de su plantilla está formado por mujeres, con lo que era “inevitable” que la medida les afectara más a ellas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los magistrados, que dejan sin efecto esa reforma principalmente por defectos formales durante el periodo de negociaciones, consideran que actuó de mala fe con aquellos trabajadores que tenían reducida su jornada por guarda legal o violencia de género (861 mujeres y 39 hombres) al decidir por ellos qué nuevo horario reducido se les iba a aplicar.

Vulneración de los derechos de trabajadores

“La empresa puede afectar a estos trabajadores en este tipo de medidas únicamente al efecto de concretar su nueva jornada, pero no puede, incluso cuando el período de consultas concluya con acuerdo, decidir sobre qué jornada reducida corresponde a cada trabajador o trabajadora, puesto que ese derecho les corresponde a ellos de manera exclusiva y excluyente”, subraya la Audiencia.

Y es que ese derecho, que es finalista, supone que el empleado es el que determina dentro de su jornada ordinaria, ya sea diaria, semanal o anual, el tiempo de reducción de su jornada, recuerda el fallo.

No obstante, insiste en que estos trabajadores no están “blindados” puesto que no es “un derecho absoluto”, y su ejercicio está supeditado a las “circunstancias sobrevenidas en la empresa”, ya sean económicas, técnicas, organizativas o de producción.

PUBLICIDAD

Sentencia ejemplar

En el caso analizado, Atento explicó las razones concretas por las que pretendía aplicar la medida a trabajadoras con horario reducido por guarda legal o violencia de género ni aclaró cuál era su intención para ellas, que son las que deben elegir el período de reducción de su horario dentro de su jornada ordinaria.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha aplaudido en una nota de prensa esta sentencia “ejemplar” por su “significativo valor social”.

Y ello porque reitera que la conciliación laboral y familiar constituye una finalidad de relevancia constitucional y que el las leyes contemplan una efectiva participación del varón trabajador en la vida familiar a través de un reparto equilibrado de las responsabilidades.

¿Un premio merecido?

Por cierto, Atento ha recibido la certificación Top Employer España 2017, que reconoce a los mejores empleadores por la calidad de las condiciones que desarrollan para sus empleados y por fomentar el desarrollo del talento a todos los niveles.