La asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 se ha mostrado hoy “atónita” ante el rechazo por parte del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de crear una comisión técnica independiente del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, que se saldó con 80 muertos y más de 140 heridos, y otra de investigación parlamentaria.

La asociación se ha reunido esta tarde con De la Serna en la sede del Ministerio, después de meses solicitando este encuentro, a la que acudía con dos peticiones principales.

En primer lugar, la plataforma solicita la creación de una comisión técnica independiente con representación de las víctimas y, en segundo, una propuesta para que el propio ministro inste públicamente al Gobierno a permitir la habilitación de una comisión de investigación parlamentaria que depure las responsabilidades políticas del accidente.

Al término de la reunión, y tras recordar que De la Serna en su anterior etapa como alcalde de Santander solicitó al Gobierno la creación de dichas comisiones, el presidente de la asociación, Jesús Domínguez, ha señalado a los periodistas que “lamentablemente el ministro donde dijo digo dijo diego”.

Domínguez ha explicado que De la Serna ahora dice que no va a pedir públicamente la creación de la comisión de investigación parlamentaria ni tampoco va a crear la comisión técnica.

Domínguez ha calificado la postura de De la Serna de “una tomadura de pelo más” y ha considerado que personajes como él “no pueden ser ministros de nada porque representan a todos los ciudadanos y lo que pedimos es algo muy transparente y democrático”.

En su opinión, es “una auténtica vergüenza, una vergüenza nacional, que encima utilicen el dolor de las víctimas y de la gente que perdió a los hijos, a los hermanos y a los padres” en el descarrilamiento del tren Alvia en una curva del barrio de Angrois en las afueras de la capital gallega ocurrido el 24 de julio de 2013.

La portavoz de la asociación, Teresa Gómez Limón, ha añadido que De la Serna es “mucho peor” que la anterior ministra de Fomento (Ana Pastor), quien dijo no desde principio, mientras que el actual titular “ha tenido la desfachatez, la hipocresía y el cinismo de pedirlo cuando era alcalde de Santander porque nunca pensó que iba a ser ministro”.

Según Gómez, el ministro dice ahora que cuando lo pidió no sabía que ya se había solicitado una comisión en el Congreso y se había dicho que no y “como ya han dicho que no, pues es que no”.

Las víctimas irán a Bruselas

“Vamos a seguir luchando porque tenemos la verdad de nuestra parte porque Europa nos ha dado la razón y el 24 de enero estaremos en Bruselas, defendiendo las dos denuncias que pusimos por el incumplimiento de la seguridad ferroviaria, la normativa y por publicidad engañosa”, ha añadido.

Lmentablemente, tenemos que ir al extranjero para encontrar objetividad y profesionalidad, ha concluido la portavoz.