“IAG ha mostrado bastante fortaleza tras sus resultados y la depreciación de la libra”

Según Manuel Pinto, analista de XTB, IAG es una buena opción para el inversor ya que se ha repuesto tras las turbulencias en Reino Unido.

El analista ha empezado diciendo que “es uno de los valores que pdoríamos tener en cartera, aunque dentro del sector también me gusta Iberdrola. Podríamos llegar a ver incluso algún fortalecimiento del euro e incluso el final de la QE a final de año que dé un empujón al euro”.

Además, ha hablado de Inditex, del que ha asegurado que “lo único que puedo decir es que Inditex está en 30 euros, no en 27, no es una de mis favoritas y es verdad que tarda bastante en subir hasta los 33. Veremos cómo evoluciona el yuan en China, y yo a Inditex no la tendría en cartera, prefiero otras como IAG, que ha mostrado bastante fortaleza tras los resultados y a pesar de la depreciación de la libra”.

Telefónica quiere dejar atrás el 2016

“La verdad es que la escalada de Telefónica también ha sido bestial, y el objetivo mínimo son los 10,50 euros, el 2016 fue muy duro. Todas las situaciones quebraron a la compañía y a perder los 7 euros por acción y ahora está en un gran momento”.