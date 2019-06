Las aeropuertos de Aena, más cómodos para comprar que para viajar

Aena ha construido mega-aeropuertos en España con una inversión desorbitada, más cómodos para comprar que para viajar, debido, entre otros motivos, a las largas distancias que hay que recorrer dentro del aeropuerto, desde que se llega hasta que se toma un velo. Eso sí, en todo ese camino, el pasajero se encontrará una amplia oferta comercial, que abarca desde artículos de lujo a lo más básico, sin olvidar una oferta de restauración con precios de estrella michelín, pero con bocata y lata de refresco.

Aena no solo vive de las tasas aeroportuarias que pagan las compañías aéreas. So otra gran baza es la explotación comercial de sus aeropuertos. En los aeropuertos españoles de Aena hay registradas cerca de 350 tiendas, 85 duty free y 22 boutiques de lujo, donde se puede encontrar todo tipo de establecimientos de moda, complementos, equipamiento deportivo, joyas y gadgets electrónicos…. no falta de nada.

Aena también aprovecha para ese desarrollo comercial el hecho que en las dos épocas del año donde se producen más compras, la de Navidad y vacaciones de verano, coincide con el mayor tráfico de pasajeros en los aeropuertos y, además, con un alto poder adquisitivo.

Así lo publicita Aena a los posibles interesados en un local comercial en sus centros. El pasajero medio de Aena tiene 36 años y el 70% trabaja, es decir, que reúne el perfil del gran consumidor.

Por eso, Aena no quiere dejar escapar esta oportunidad de negocio. A la eterna pregunta si se necesitan mega-aeropuertos para el transporte de pasajeros con una inversión desmesurada, habría que decir que no. Pero sí el objetivo no es otro que convertir los aeropuertos en grandes centros comerciales, habría que decir que sí.

Para el pasajero no es nada cómodo recorrer, con su maleta a cuestas, las grandes distancias que existen en un aeropuerto como, por ejemplo, el de Madrid-Barajas. Desde que uno llega a la terminal, ya sea en coche, que, por cierto, lo hace el 35,5% de los pasajeros del aeropuerto, hasta que embarca en el avión el pasajero se tendrá que dar un largo paseo, eso sí, entre un corredor comercial con una amplia y variada oferta de productos. Tiendas preparadas para que sus clientes pueden encontrar en ella regalos de última hora, desde lo más básico hasta un objeto de lujo.

Entre esas tiendas se pude encontrar marcas como Mango, Zara, Massimo Dutti, Hugo Bos, Scalpers, Collection for Men, Emporio Armani, Lacoste, Calvin Klein y EA7, Ted Baker, así como las de gran lujo como Bulgari, Salvatore Ferragamo, Loewe, Burberry, Longchamp, Michael Kors, Max Mara o Carolina Herrera.

Pero hay más. En los Aeropuertos de Aena también hay tiendas oficiales del Real Madrid (Terminal T4 en Madrid-Barajas) y La Botiga de Barça (Terminal T1 de Barcelona-El Prat).

Y la tecnología también esta presente. Las tiendas Tech & Fly, presentes en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, ofrecen todo lo necesario para comprar un buen regalo electrónico.

Y por si hemos olvidado o nos pierden la maleta -algo más habitual de lo deseable- o necesitamos mas espacio, tiendas como Samsonite (en la T4 de Madrid-Barajas) o Fedon 1919 (en la T1 de Madrid-Barajas y la T1 de Barcelona-El Prat) venden una enorme variedad de maletas de calidad, de marcas reconocidas internacionalmente como Samsonite o de lujo, como los productos The Fashion Gallery (T1 de Madrid-Barajas) o Items d’Ho (T1 de Barcelona-El Prat).

Muy pocos centros comerciales en España pueden competir con la oferta de productos de los aeropuertos españoles de Aena, desde el lujo a lo más básico.