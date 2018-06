Paso de gigante para la privatización del AVE en España

El AVE en España dejará de ser competencia exclusiva de Renfe. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a las conexiones diarias entre Madrid, Zaragoza y Barcelona con Montpellier a Intermodalidad de Levante SA, Ilsa, controlada por Air Nostrum.

El consejo del organismo presidido por José María Marín Quemada ha permitido que la infraestructura ferroviaria de Adif pueda ser utilizada por la empresa levantina, y poder competir con Renfe, que hasta ahora ostenta el monopolio del transporte de pasajeros.

La luz verde se otorga después de que el Ministerio de Interior haya intentado paralizar esta liberalización en los tribunales y poner una barrera a la competencia en el AVE. Renfe y Adif tienen ahora un mes para presentar alegaciones al proyecto de Ilsa, según han asegurado a El Mundo fuentes del sector.

La compañía española se apoya en las leyes europeas para conectar por vía ferroviaria los distintos países de la UE. Competencia exige que el 30% de los ingresos obtenidos en la conexión internacional deben proceder del tráfico entre ambos países, mientras que un 20% debe registrarse en territorio extranjero.

Ilsa, controlada por Air Nostrum, prevé conectar diariamente Madrid con Montpellier, con paradas intermedias en Zaragoza y Barcelona, una competencia directa al AVE, si bien éste llega a París y a otras ciudades francesas.

El inicio de este servicio sería el 5 de octubre, con dos salidas desde Madrid a las 07.45 y 15.30 horas, para llegar a Montpellier a las 13.32 y las 21.17 horas, respectivamente. Es decir, cerca de cinco horas por trayecto. Desde esa ciudad francesa saldrán dos trenes diarios a las 07.00 y a las 15.30 horas, con llegadas a Madrid a las 12.47 y a las 21.17, respectivamente. Zaragoza, Barcelona, Perpiñán y Narbona serán las paradas de los trenes. Para las operaciones, prevé alquiler los vehículos a Renfe para trasladar a 347 personas, mejorando también los trayectos que oferta Renfe.

Asimismo, no es la primera competencia en el servicio ferroviario entre los países miembros de la UE. La todopoderosa Deutsche Bahn ha exigido ya poner en marcha el servicio para conectar La Coruña con Oporto, parando en Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Vigo y las portuguesas Valença do Minho y Nine, es decir, la costa gallega.

No obstante, Renfe afirma que no puede alquilar su material rodante a nuevas empresas y está a la espera de recibir un pedido de 30 vehículos para aumentar su oferta. Asimismo, ha asegurado que numerosos trenes de su flota no cumplen las leyes francesas. Air Nostrum tendría que buscar otro operador para poder realizar los viajes.