“Lo que ha pasado en NH Hoteles podría beneficiar a Meliá”

Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, habla de Meliá y otros muchos títulos pro los que han preguntado los oyentes del Consultorio de Bolsa.



Cadiñanos ha empezado hablando de Inditex, que este miércoles presentaba cuentas. “Las cuentas no contentarán prácticamente a nadie, pero las palabras por parte de Consejero Delegado no son del todo negativas. Hay un tono positivo porque hemos visto un repunte en el consumo y que no se ha reflejado, pero vemos cómo esas palabras van calmando las aguas en cuanto a la compañía”.

Siguiendo con el análisis de Inditex, el director de la sucursal en España de Admiral Markets ha dicho que “tiene buen value, y por líneas fundamentales tiene buenos números y le puede dejar buenas pesrpectivas”.

“Meliá es una compañía que dentro de la cual hemos visto buenos números y buenos ratios, su sector no es malo”

“En el caso de Meliá, el sector no es malo, es una compañía que dentro de la cual hemos visto buenos números y buenos ratios. Intenta recuperar niveles de resistencia importantes, tras atacar los 10,82 por abajo intentó superar zonas más alcistas. Por líneas fundamentales no tiene malos números. La deuda que tiene le deja con ratios importantes. Lo acontecido en NH Hoteles le podría beneficiar”.