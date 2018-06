“NH seguirá en rango lateral mientras no pierda los 6,15 o supere los 6,60”

Juan Enrique Cadiñanos, director de la sucursal en España de Admiral Markets, analiza la cotización de NH Hoteles y otros muchos títulos en el Consultorio de Bolsa.



Cadiñanos ha empezado hablando de otros valores, como Sabadell. “Nos vemos en la situación que perdiendo el 1,43 no recupera niveles. Mientras no recupere este tramo no podremos hablar de tendencia alcista. Vemos cómo la volatilidad que tiene le dejan un escenario algo dubitativo e intranquilo para el inversor y poco margen de maniobra para el accionista. Si no recoge el 1,43 de nuevo habría que deshacer posiciones”.

En el caso de Inditex, apunta que “hubo una recuperación y buenos tramos por debajo de 24. Hay buena recuperación en tendencia y su beta es 28% por debajo a su mercado de referencia y los resultados últimos fueron buenos. A preocupar la deuda, sigue con ella sigue teniendo tramos importantes y el PER no tiene fortaleza a corto plazo y le podría generar cierta volatilidad”.

“A corto plazo siempre podemos ir tomando o deshaciendo posiciones en NH según nos acerquemos al rango”

“Está un poco en standby, mientras no pierda los 6,15 por la parte baja ni supere los 6,60 seguiremos en el rango actual. En el corto plazo siempre podemos ir tomando o deshaciendo posiciones según nos acerquemos al rango mencionado. Es muy cíclica”.