AEDAS Homes arranca las obras de su nuevo proyecto en Granada

AEDAS Homes, promotora residencial de referencia a nivel nacional, ha arrancado, en el plazo previsto, la construcción de su duodécima promoción en Granada: Nura. Con la llegada de las grúas de la constructora local Añil, la compañía consolida su actividad en la ciudad nazarí, donde ya se aproxima a las 1.000 viviendas impulsadas -de las que ya ha entregado más de 800 unidades-, alzándose como la principal promotora de viviendas de obra nueva del momento en Granada.

“Una vez más, cumplimos con los clientes iniciando en el plazo previsto las obras de Nura, un proyecto que llega al mercado en un momento de gran necesidad de vivienda en Granada”, afirma María José Sánchez, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Granada, quien remarca el gran éxito comercial del proyecto. “Ya está vendido más del 40%”, informa.

María José Sánchez subraya que Nura está respondiendo a una demanda que valora la ubicación, calidad constructiva, el diseño contemporáneo y las zonas comunes. “Como previmos, el producto de Nura está atrayendo a un comprador que busca una vivienda eficiente, cómoda y con una excelente comunicación. Sobre todo, parejas jóvenes”, señala, al tiempo que adelanta que la entrega de las viviendas se prevé para la primera mita de 2028.

La Alquería, un pulmón verde

La ubicación representa otro de los puntos fuertes de Nura. La promoción se encuentra en La Alquería, un nuevo barrio situado a un paso del centro de la ciudad que acoge todos los servicios necesarios: desde colegios hasta supermercados pasando por centros deportivos y ofertas de ocio. Exactamente, la promoción está junto al amplio parque de La Alquería, un gran pulmón verde de más de 110.000 metros cuadrados para disfrutar al aire libre; y a tan sólo 15 minutos andando al centro de Granada y de la estación del AVE. Esta zona también ofrece rápidas conexiones a la autovía A-44 en coche y cuenta con varias líneas de autobús a unos 200 metros de la promoción para quienes prefieren el transporte público.

“Mirando al futuro, este nuevo barrio ganará muchos enteros en un futuro próximo con el proyecto de integración de las vías del tren en la ciudad, ya en marcha. Esta actuación fortalecerá la conexión de este barrio con el centro de Granada”, concluye María José Sánchez.

Principal promotor en Granada

Con Nura, que ya comienza a ser una realidad, AEDAS Homes se reafirma como el principal promotor en Granada, donde ya ha puesto en el mercado una docena de promociones con cerca de 1.000 viviendas libres y protegidas en la zonas oeste y norte. Actualmente, además de Nura, la promotora tiene en comercialización y obras Talabar II (58 viviendas), cuya fecha prevista de entrega se prevé para el primer trimestre de 2027, también en Ferrocarril Oestes.