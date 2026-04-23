ARGIS abre Flipco Retiro y avanza en su estrategiade soluciones living conectadas

ARGIS, la Gestora de Capital Integrado española que articula el ciclo

de valor de sus activos a través de plataformas operativas propias, ha abierto Flipco

Retiro, un nuevo activo de flex living en Madrid con el que avanza en su estrategia de

soluciones living conectadas con los hábitos residenciales de las nuevas generaciones.



Ubicado en las antiguas oficinas centrales de Metro de Madrid, en el barrio de Pacífico y

a pocos minutos del parque del Retiro, Flipco Retiro materializa la apuesta de ARGIS

por formatos living alineados con una demanda impulsada por la movilidad, la

flexibilidad y una relación menos rígida con la vivienda que la mantenida por

generaciones anteriores. El proyecto responde así a un cambio cada vez más evidente

en la vida urbana, en la que una parte creciente de la población ya no busca

únicamente una residencia estable en términos tradicionales, sino soluciones capaces

de adaptarse a trayectorias vitales, profesionales y personales más cambiantes.



Con una inversión total de 39 millones de euros, siete plantas, 11.800 metros cuadrados

de superficie y 179 unidades tipo estudio, Flipco Retiro propone un modelo de flex living

que amplía la experiencia residencial más allá del apartamento. Sus zonas comunes

—living hub, sala social, gimnasio, salas de reuniones y de coworking, minimarket y

rooftop con piscina— han sido concebidas para dar respuesta a una forma de habitar

más flexible, más abierta y más conectada con los nuevos hábitos urbanos, integrando

servicios, funcionalidad cotidiana y vida compartida en un mismo entorno.



“Con Flipco Retiro, ARGIS hace visible una idea de fondo sobre hacia dónde evoluciona

el living. La demanda ya no se organiza únicamente en torno a la vivienda entendida en

términos tradicionales, sino también alrededor de la flexibilidad, los servicios y una

experiencia residencial más conectada con la movilidad y la vida urbana. Nuestro

objetivo es responder a esta transformación con una solución que combine producto,

operación y lectura del mercado bajo una misma lógica. No se trata de adaptar un

modelo existente a una demanda nueva, sino de construir desde el origen una

respuesta específica para un perfil de residente que el mercado no había atendido con

suficiente rigor”, afirma Aurelio Rodríguez, Director de Negocio de ARGIS.



Modelo Urban Flex



La apertura de Flipco Retiro conecta también con la lógica del urban flex, un enfoque

cada vez más presente en las grandes ciudades para dar respuesta a nuevas formas de

residencia temporal y flexible. Se trata de una manera de habitar basada en la

comodidad, los servicios integrados y una experiencia más abierta, social y conectada

con la vida urbana. Flipco Retiro se alinea con esta evolución de los hábitos

residenciales y la traduce en una propuesta concreta dentro de Madrid.



Por otra parte, Flipco Retiro incorpora también una evidente dimensión urbana allá de

su valor residencial. La reconversión de las antiguas oficinas centrales de Metro de

Madrid en un activo de flex living refleja la voluntad de ARGIS de continuar adaptando

inmuebles existentes a las nuevas necesidades urbanas y de hacerlo desde una lógica

de recuperación y actualización de los usos del patrimonio urbano ya construido.

El nuevo activo de ARGIS se enmarca en una línea estratégica de negocio en la que la

gestora ha sido pionera, tanto en el desarrollo de alternativas flex living como en la

reconversión de inmuebles terciarios para su uso habitacional gracias a una

identificación temprana y precisa de las nuevas demandas residenciales. En la

actualidad, ARGIS tiene tres proyectos de flex living en desarrollo en Madrid capital, San

Sebastián de los Reyes y Tres Cantos, con un total de 1.078 unidades.