ARGIS, la Gestora de Capital Integrado española que articula el ciclo
de valor de sus activos a través de plataformas operativas propias, ha abierto Flipco
Retiro, un nuevo activo de flex living en Madrid con el que avanza en su estrategia de
soluciones living conectadas con los hábitos residenciales de las nuevas generaciones.
Ubicado en las antiguas oficinas centrales de Metro de Madrid, en el barrio de Pacífico y
a pocos minutos del parque del Retiro, Flipco Retiro materializa la apuesta de ARGIS
por formatos living alineados con una demanda impulsada por la movilidad, la
flexibilidad y una relación menos rígida con la vivienda que la mantenida por
generaciones anteriores. El proyecto responde así a un cambio cada vez más evidente
en la vida urbana, en la que una parte creciente de la población ya no busca
únicamente una residencia estable en términos tradicionales, sino soluciones capaces
de adaptarse a trayectorias vitales, profesionales y personales más cambiantes.
Con una inversión total de 39 millones de euros, siete plantas, 11.800 metros cuadrados
de superficie y 179 unidades tipo estudio, Flipco Retiro propone un modelo de flex living
que amplía la experiencia residencial más allá del apartamento. Sus zonas comunes
—living hub, sala social, gimnasio, salas de reuniones y de coworking, minimarket y
rooftop con piscina— han sido concebidas para dar respuesta a una forma de habitar
más flexible, más abierta y más conectada con los nuevos hábitos urbanos, integrando
servicios, funcionalidad cotidiana y vida compartida en un mismo entorno.
“Con Flipco Retiro, ARGIS hace visible una idea de fondo sobre hacia dónde evoluciona
el living. La demanda ya no se organiza únicamente en torno a la vivienda entendida en
términos tradicionales, sino también alrededor de la flexibilidad, los servicios y una
experiencia residencial más conectada con la movilidad y la vida urbana. Nuestro
objetivo es responder a esta transformación con una solución que combine producto,
operación y lectura del mercado bajo una misma lógica. No se trata de adaptar un
modelo existente a una demanda nueva, sino de construir desde el origen una
respuesta específica para un perfil de residente que el mercado no había atendido con
suficiente rigor”, afirma Aurelio Rodríguez, Director de Negocio de ARGIS.
Modelo Urban Flex
La apertura de Flipco Retiro conecta también con la lógica del urban flex, un enfoque
cada vez más presente en las grandes ciudades para dar respuesta a nuevas formas de
residencia temporal y flexible. Se trata de una manera de habitar basada en la
comodidad, los servicios integrados y una experiencia más abierta, social y conectada
con la vida urbana. Flipco Retiro se alinea con esta evolución de los hábitos
residenciales y la traduce en una propuesta concreta dentro de Madrid.
Por otra parte, Flipco Retiro incorpora también una evidente dimensión urbana allá de
su valor residencial. La reconversión de las antiguas oficinas centrales de Metro de
Madrid en un activo de flex living refleja la voluntad de ARGIS de continuar adaptando
inmuebles existentes a las nuevas necesidades urbanas y de hacerlo desde una lógica
de recuperación y actualización de los usos del patrimonio urbano ya construido.
El nuevo activo de ARGIS se enmarca en una línea estratégica de negocio en la que la
gestora ha sido pionera, tanto en el desarrollo de alternativas flex living como en la
reconversión de inmuebles terciarios para su uso habitacional gracias a una
identificación temprana y precisa de las nuevas demandas residenciales. En la
actualidad, ARGIS tiene tres proyectos de flex living en desarrollo en Madrid capital, San
Sebastián de los Reyes y Tres Cantos, con un total de 1.078 unidades.