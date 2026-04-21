España da el salto a la primera división del inmobiliario europeo

La Asociación Española de Consultoras Inmobiliarias (ACI) ha presentado el Informe de competitividad del sector inmobiliario español en Europa, un análisis comparativo sobre la evolución del mercado español frente a las principales economías del continente.



El informe constata que España ha dejado de ocupar una posición secundaria para

consolidarse en el grupo de cabeza de la inversión inmobiliaria europea. En comparación con

los principales mercados de la eurozona, España ha pasado de representar aproximadamente

el 6 % de la inversión inmobiliaria en 2019 al 15 % en 2025. En paralelo, en este periodo

Alemania ha reducido su participación del 40 % al 28 % y Francia pasa del 23 % al 18 %, por

su parte Italia también crece, aunque en menor medida que España, y pasa del 6% al 11%.



A ello se suma que el mercado español mantiene un importante potencial en su evolución. En

2025, la inversión inmobiliaria en España alcanza los 16.928 millones de euros, por

encima de Italia con 12.012 millones, aunque todavía por debajo de Reino Unido con 58.432

millones, Alemania con 31.008 millones, y Francia con 20.347 millones. Esta evolución

confirma tanto el cambio de posición de España dentro del mercado europeo como su

capacidad de seguir creciendo en los próximos años.



En palabras de Ricardo Martí Fluxá, presidente de ACI, “el sector inmobiliario español ha

reforzado claramente su posición en Europa y ha demostrado que es un motor de actividad

económica. Para consolidar esta evolución y aprovechar todo su potencial, resulta

imprescindible contar con un marco normativo estable, predecible y coherente, que aporte

confianza a los inversores y favorezca el desarrollo del sector”.