España necesita más vivienda: claves de un mercado en tensión

El mercado inmobiliario en España vive un momento crítico: la demanda de vivienda está desbordada y la oferta no logra responder. Más allá de los precios, el verdadero reto es estructural: construir más, pero también mejor, más rápido y alineado con las necesidades reales.

Este fue el eje de la jornada organizada por PropHero, bajo el título “España necesita más vivienda”, donde expertos del sector analizaron la situación actual y los desafíos del mercado.

La mesa redonda, moderada por Paloma Arnaldos, contó con la participación de Joaquín Berral, (Prophero)Diego González (Fotocasa) y Mikel Echavarren,(Colliers) quienes coincidieron en un diagnóstico claro: España construye aproximadamente la mitad de las viviendas que necesita, generando un déficit que tensiona los precios y dificulta el acceso, especialmente para los jóvenes.

A pesar de ello, España sigue siendo un mercado atractivo para la inversión, aunque con un enfoque más conservador y centrado en activos menos riesgosos. Además, persiste un desajuste entre la oferta —más orientada a producto de alto valor— y la demanda real, centrada en vivienda asequible.

La jornada también puso el foco en nuevas oportunidades fuera de los grandes núcleos urbanos, así como en los principales frenos del sector: falta de suelo, lentitud administrativa, escasez de mano de obra e inseguridad jurídica.

Un mercado tensionado por la falta de oferta

Los expertos coincidieron en un diagnóstico claro: la demanda de vivienda está desbordada y no está siendo atendida.

Actualmente, España construye aproximadamente la mitad de las viviendas que necesita cada año, lo que ha generado un déficit acumulado que podría situarse entre 500.000 y 1,8 millones de viviendas. Esta situación está impulsando una subida constante de los precios y dificultando el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes.

España, foco de interés para la inversión

A pesar del contexto, España continúa siendo un mercado atractivo para la inversión, incluso por encima de otros países europeos.

No obstante, este interés presenta ciertos matices:

• El capital institucional prioriza activos con menor riesgo

• Existe una menor exposición a la promoción directa de obra nueva

• Se consolidan segmentos como el alquiler estructurado o las residencias de estudiantes

En paralelo, crece el papel del inversor privado, especialmente en mercados secundarios y zonas con mayor recorrido.

Un mercado desalineado con la demanda real

Uno de los puntos clave del debate fue el desajuste entre lo que se construye y lo que realmente necesita la sociedad.

Mientras la demanda se concentra en vivienda asequible, gran parte de la oferta se dirige hacia productos de mayor rentabilidad, como la vivienda de gama alta. Este desequilibrio agrava aún más el problema de acceso.

Nuevas oportunidades fuera de los grandes núcleos

La jornada también puso el foco en mercados emergentes, donde la demanda está creciendo con fuerza.

Zonas del arco mediterráneo y ciudades intermedias están registrando una rápida absorción de vivienda, evidenciando oportunidades claras para el desarrollo de nueva oferta.

Estas eran algunas de las conclusiones de la jornada.