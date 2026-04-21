Fallece Miguel Ollero, director general corporativo y socio fundador de Merlin Properties

El hasta ahora director general corporativo de Merlin Properties y socio fundador de la compañía, Miguel Ollero, ha fallecido este lunes, según ha informado el Consejo de Administración en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



La empresa ha explicado que sus funciones ejecutivas continuarán distribuidas de forma temporal entre los compañeros que las han venido ejerciendo durante su baja y que, cualquier incorporación en el organigrama que se decida en un futuro, «se informará debidamente».



«Al margen de la excepcional forma en que desarrolló sus funciones, Miguel destacó por su excepcional calidad humana, siendo una persona que se rigió por unos valores, una profesionalidad y una generosidad que serán fuente de inspiración de este Consejo siempre», ha precisado el comunicado.



Merlin ha explicado que Ollero, directivo sénior y también consejero ejecutivo de la compañía, ha fallecido después de casi tres años de lucha contra el cáncer.



«Todos nos encontramos profundamente consternados por esta fatídica noticia, así como por la irreparable pérdida», ha señalado Merlin, que ha trasladado su más sincero pésame a sus familiares y allegados.

Recordamos, además, la palabras de Ismael Clemente , Ceo de MERLIN PROPERTIES a su amigo Miguel Ollero el 20 de febrero de 2025 en «Intereconomía Inmobiliario».

Desde nuestro el programa «Intereconomía Inmobiliario» damos nuestro más sentido pésame para su familia , sus amigos y para la compañía Merlin Properties.