Fundación ASPRIMA incorpora a OTIS como nuevo colaborador para potenciar la innovación en el sector

Fundación ASPRIMA, entidad vinculada a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), ha cerrado un acuerdo de colaboración con OTIS, compañía líder del sector del transporte vertical en el mundo. A través de esta alianza, OTIS pasa a formar parte de la red de colaboradores bronce de la Fundación y contribuye con su conocimiento técnico y soluciones avanzadas para elevar la calidad, accesibilidad y sostenibilidad de proyectos inmobiliarios.

En el acto de firma han participado Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, y Filipe Oliveira, responsable de Nuevos Equipos de OTIS para Iberia, África y Oriente Medio. Este convenio permitirá a los asociados de ASPRIMA y a los miembros de su Fundación acceder a soluciones especializadas en movilidad vertical y asesoramiento técnico para sus proyectos inmobiliarios.

“Sumar a OTIS como colaborador amplía las posibilidades de nuestros asociados para desarrollar proyectos inmobiliarios más avanzados tecnológicamente y accesibles. La movilidad vertical ya no es solo un elemento funcional, sino un componente estratégico que influye en la experiencia de los residentes, en la eficiencia del edificio y en su huella medioambiental”, ha subrayado Carolina Roca.