Fundación ASPRIMA y Nedgia renuevan su acuerdo para impulsar la eficiencia energética

Fundación ASPRIMA, entidad vinculada a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), y Nedgia, distribuidora de gas del grupo Naturgy, han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de seguir impulsando la eficiencia energética en el sector inmobiliario mediante el uso del gas natural y de los gases renovables.

Gracias a esta renovación, Nedgia continuará formando parte de la red de colaboradores de ASPRIMA, lo que le permitirá mantener una presencia activa en jornadas técnicas y formativas dirigidas a los profesionales del sector, así como participar en iniciativas relacionadas con el asesoramiento técnico en instalaciones de gas y soluciones energéticas eficientes.

A la firma de la renovación del acuerdo han asistido Jorge Ginés, director general de ASPRIMA, y Francisco Torres, responsable de Nueva Edificación de Nedgia. La colaboración continuará centrada en el asesoramiento y en el fomento de la adopción de soluciones energéticas que contribuyan a la descarbonización del sector inmobiliario y a la mejora de la sostenibilidad del ámbito residencial.

Francisco Torres, ha destacado que “la renovación de este convenio incide en la apuesta de Nedgia en las soluciones con gas natural para el sector de la promoción de viviendas, aportando flexibilidad energética, garantía de confort, reducción de la postventa y ahorro de costes. Las viviendas dotadas con soluciones de gas natural son viviendas preparadas para el gas verde. El sector gasista tiene una decidida apuesta hacia la descarbonización y ya son realidad numerosos proyectos de gas verde que hacen que en la actualidad ya esté circulando por nuestras redes una energía renovable y sin emisiones de CO 2 ”.

Por su parte, Jorge Ginés, ha señalado que “la renovación de este acuerdo refuerza una alianza estratégica con el sector energético, clave para acelerar la transformación del modelo residencial hacia estándares más sostenibles y descarbonizados. La experiencia de Nedgia en el ámbito técnico y en eficiencia energética nos permite incorporar conocimiento y soluciones innovadoras al sector, generando nuevas oportunidades para afrontar los desafíos actuales y futuros del sector inmobiliario”.