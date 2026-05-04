La Fundación Laboral de la Construcción junto al Ministerio de Vivienda lanzan la campaña «Construcción. Ahora sí»

La Fundación Laboral de la Construcción, en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), pone en marcha, este mes de mayo, una acción de promoción y difusión, de ámbito nacional, para la atracción de profesionales a la construcción, a través del fomento de «su atractivo, sus oportunidades laborales y su potencialidad como actividad productiva creadora de empleo y de carreras profesionales con futuro».



Con el fin de hacer frente a la alta demanda de empleo que existe en el sector, la campaña, que

lleva como lema «Construcción. Ahora sí», está especialmente dirigida a jóvenes y mujeres, y

tendrá presencia en medios y soportes online, plataformas digitales, televisión conectada por

internet, redes sociales, y audios online (radio, podcast y música en streaming).



De tal forma, pretende “derribar estereotipos” poniendo en valor, a lo largo de un mes, «la

modernización de los actuales perfiles profesionales que demanda la construcción, así como

su innovación tecnológica, su digitalización y la nueva construcción industrializada».



La Fundación Laboral de la Construcción, como entidad paritaria del sector dedicada a la

formación, la seguridad y salud laboral y el empleo, espera con ello «promover e impulsar la

actividad de formación y capacitación profesional de aquellas personas que deseen

incorporarse al mercado laboral de la construcción».



«Existe una falta de conocimiento sobre el sector, estando asociada con arquetipos. Sin

embargo, la construcción está avanzando hacia un cambio de paradigma, donde la construcción

industrializada y la digitalización de los procesos productivos se están implementando en el día

a día de las empresas, inmersas en procesos de transformación hacia modelos más sostenible y

eficientes», destacan desde la FLC, creada en 1992 por patronal (Confederación Nacional de la

Construcción, CNC) y los sindicatos mayoritarios del sector (CCOO del Hábitat y UGT FICA) a

través del I Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC).