Los Premios ASPRIMA-SIMA baten récord de participación con 124 candidaturas en su nueva edición

Los Premios ASPRIMA-SIMA, que anualmente convocan ASPRIMA y Planner Exhibitions en el marco de SIMA, han cerrado la convocatoria de su 23ª edición con un récord de candidaturas, 124, consolidando su posición como uno de los reconocimientos de referencia dentro del sector inmobiliario.

La edición de este año ha vuelto a reunir un amplio abanico de propuestas, tanto por tipología de proyecto como por perfil de empresa y ámbito de actividad, en un contexto en el que el sector sigue afrontando retos vinculados al acceso a la vivienda, la transformación urbana, la sostenibilidad y la incorporación de nuevas soluciones e iniciativas empresariales.

La convocatoria consta de once categorías a concurso: Mejor Actuación Inmobiliaria en Vivienda Libre; Mejor Actuación Inmobiliaria en Vivienda Asequible; Mejor Actuación Inmobiliaria No Residencial; Mejor Proyecto de Regeneración Urbana; Mejor Desarrollo Urbanístico; Mejor Campaña de Marketing de Producto/Servicio de Empresas Inmobiliarias; Empresa con Mejor Progreso ESG; Mejor Iniciativa Empresarial en Innovación; Mejor Startup Inmobiliaria; Mejor Iniciativa en Formación; y Mejor Iniciativa en Living. Asimismo, contempla cuatro premios especiales: Mención Especial al proyecto internacional de regeneración urbana; Profesional destacado del año; Profesional destacada del año; y Mejorando la imagen del sector.

El volumen de candidaturas registrado en esta edición apunta al grado de consolidación alcanzado por estos galardones dentro del calendario sectorial. Junto al aumento de la participación, la convocatoria ha reunido proyectos que ofrecen una fotografía representativa de algunas de las principales líneas de evolución del inmobiliario, desde la promoción residencial y el desarrollo urbanístico hasta la innovación aplicada, la formación, el marketing y los nuevos modelos de living.

Con ello, los Premios ASPRIMA-SIMA vuelven a situar el foco en iniciativas y profesionales que están contribuyendo a definir la evolución del sector desde distintas perspectivas, manteniendo un esquema de reconocimiento que abarca tanto la actividad inmobiliaria tradicional como áreas cada vez más relevantes para su transformación.

La gala contará con el patrocinio de: Bilba, Pisos.com, Toshiba y Zennio.