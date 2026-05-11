Metrovacesa finaliza las obras de su nuevo residencial en Granada

Metrovacesa, una de las promotoras inmobiliarias líderes en España, ha finalizado las obras de Alma F1, un nuevo proyecto residencial en Granada que ha supuesto una inversión de 16,5 millones de euros. La promoción está compuesta por 59 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y se encuentra ya en su fase final de comercialización, con las últimas unidades a la venta. Entre ellas destacan los áticos, unas viviendas especialmente concebidas para disfrutar de amplias terrazas y vistas privilegiadas.

El proyecto se ubica entre Ribera del Beiro, la Avenida de las Fuerzas Armadas y la barriada de San Francisco Javier. La promoción se sitúa en una zona bien conectada con centros educativos, hospitales, comercios, transporte público y principales conexiones urbanas, consolidándose como una nueva propuesta residencial dentro de un nuevo eje urbano de la capital granadina.

“Con Alma F1 culminamos un proyecto diseñado para responder a las nuevas necesidades residenciales, combinando funcionalidad, sostenibilidad y espacios comunes pensados para el día a día de los residentes”, ha señalado Nieves Acosta Garcia, Gerente de Promociones de Andalucía Oriental en Metrovacesa.