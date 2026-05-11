Naiz Homes invierte más de 100 millones de euros en La Térmica de Málaga

Naiz Homes, promotora inmobiliaria enfocada en proyectos residenciales en ubicaciones estratégicas, con elevados estándares de calidad y valor arquitectónico, cierra una de las mayores operaciones residenciales en el litoral malagueño con la adquisición de dos parcelas en La Térmica, donde prevé desarrollar una inversión en suelo superior a los 100 millones y un volumen estimado de facturación de más de 600 millones de euros.

Se trata de una operación estratégica de gran escala, asesorada por Colliers y Gómez-Acebo & Pombo, con una superficie edificable de aproximadamente 60.000 m² en primera línea de playa. El proyecto contempla el desarrollo de aproximadamente 500 viviendas en un entorno llamado a convertirse en uno de los nuevos ejes residenciales de Málaga.

El proyecto Térmica Beach de Naiz Homes se desarrollará en dos parcelas diferenciadas, con una propuesta que combinará tipologías residenciales adaptadas a distintos perfiles de demanda, en línea con el foco de la compañía de operar en ubicaciones clave, con gran potencial de crecimiento y con proyectos de elevados estándares de calidad constructiva y arquitectónica. Está previsto que la primera fase se entregue en el cuarto trimestre de 2027 y la siguiente en el segundo trimestre de 2029.

Uno de los principales desarrollos urbanos de Málaga

El ámbito de La Térmica se enmarca en la regeneración urbana del litoral oeste de Málaga, una de las principales áreas de expansión de la ciudad en los próximos años y que creará un nuevo distrito residencial concebido desde la sostenibilidad, la innovación y la integración con el entorno.

Refuerzo de la presencia en la Costa del Sol

Con esta operación, Naiz Homes avanza en su plan de crecimiento y consolida su presencia en la Costa del Sol, uno de los mercados residenciales más dinámicos de España, caracterizado por una elevada demanda tanto nacional como internacional.

Por su parte, Enaut Saiz, managing partner de Naiz Homes, asegura que “la magnitud de esta operación refleja la confianza en el potencial de Málaga y en la evolución de la Costa del Sol como uno de los mercados más sólidos y atractivos de Europa. Nuestro objetivo es desarrollar un proyecto con vocación transformadora, que contribuya al crecimiento económico de la ciudad y deje un impacto duradero en términos de empleo, actividad y calidad urbana”.