Neinor Homes anuncia una transición ordenada en su liderazgo

El consejo de administración de Neinor Homes (“Neinor”) ha aprobado hoy un plan de sucesión ordenado por el cual, el actual Consejero Delegado, Borja Garcia-Egotxeaga, dejará su cargo a final del 2026, tras ocho años al frente de la compañía.

Durante estos años, Neinor ha cumplido siempre sus planes de negocio, incluso en entornos especialmente exigentes marcados por la pandemia, el repunte de la inflación y la consiguiente subida de los tipos de interés. Todo ello, a pesar de un endurecimiento significativo de las condiciones financieras, así como con un complicado contexto geopolítico derivado de la guerra en Ucrania. Este desempeño ha permitido a la compañía consolidar su liderazgo en el sector residencial en España y posicionarse en una situación de fortaleza para afrontar el actual entorno de mercado.

Como parte de este proceso de transición, Jordi Argemí, actual Consejero Delegado Adjunto y Director General Financiero, ha sido nombrado Co-Consejero Delegado y asumirá el cargo de Consejero Delegado a partir del 1 de enero de 2027, asegurando una transición fluida y la plena continuidad en la ejecución de la estrategia de la compañía. Las mencionadas actuaciones se ejecutarán a través del correspondiente proceso societario.

Tras completarse el periodo de transición, Borja García-Egotxeaga continuará vinculado a Neinor como Asesor Senior, apoyando a la compañía en esta nueva etapa y garantizando una transición ordenada y la continuidad en la ejecución estratégica. El consejo de administración ha apreciado la gran labor realizada por Borja García-Egotxeaga durante sus años como Consejero Delegado de la compañía al frente de un equipo que ha sabido motivar y que ha presentado siempre unos resultados excepcionales.

Esta transición se produce en un momento de fortaleza para Neinor, tras varios años en los que la compañía ha consolidado su posición como líder del sector residencial en España a través de una estrategia disciplinada de crecimiento y la ejecución de operaciones corporativas, reforzando su escala, su banco de suelo y su capacidad de generación de valor.

Una transición natural respaldada por un firme y sólido desempeño

El nombramiento de Jordi Argemí como Consejero Delegado responde a una evolución natural del equipo directivo por haber desempeñado un papel central en la definición y ejecución de la estrategia de Neinor.

Jordi Argemí, a lo largo de los últimos años, ha estado directamente involucrado en las principales decisiones estratégicas de la compañía, así como en las operaciones corporativas que han impulsado su crecimiento. Entre las que se incluyen la fusión por absorción de Quabit, la alianza con Bain Capital para el desarrollo y gestión de Habitat, el crecimiento y consolidación del negocio de Gestión de Activos y, más recientemente, la adquisición de AEDAS Homes.

Su disciplina en la dirección financiera y en la gestión de capital, y su liderazgo en la ejecución de los diferentes planes de negocio han sido determinantes para el crecimiento de Neinor y su consolidación como líder del sector.

Continuidad en la estrategia y foco en la creación de valor

Neinor seguirá ejecutando su estrategia de crecimiento eficiente en capital, que ha sido clave en los últimos años tanto para el crecimiento de la plataforma, como para optimizar el balance y maximizar la rentabilidad para el accionista.

El desempeño de la compañía en el marco de su Plan Estratégico 2023–27 está siendo excelente, con un retorno total para el accionista superior al 180% desde su lanzamiento en marzo de 2023. Sobre esta base, Neinor se encuentra hoy en una posición óptima para seguir creciendo de forma eficiente en capital, aprovechando las oportunidades del mercado y manteniendo su enfoque disciplinado en la generación de valor.

Borja García-Egotxeaga, Consejero Delegado de Neinor Homes, ha comentado: “Ha sido un privilegio liderar Neinor durante estos siete años y estoy muy orgulloso de haber cumplido de forma consistente nuestros objetivos a lo largo de todo este periodo. La compañía se encuentra en una posición muy sólida, como líder del sector y con una plataforma plenamente preparada para seguir creciendo en los próximos años.”

Jordi Argemí, Consejero Delegado adjunto y Director General Financiero, ha añadido: “Es un honor para mí asumir la responsabilidad de liderar Neinor en esta nueva etapa. Contamos con una plataforma única, una estrategia probada y una clara hoja de ruta basada en una gestión disciplinada del capital. Partimos de una posición de fortaleza, con un buen desempeño en nuestro plan estratégico, y seguiremos enfocados en ejecutar con disciplina, creciendo de forma eficiente en capital y continuar generando valor sostenible, así como retornos atractivos para nuestros accionistas.”