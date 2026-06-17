Neinor Homes inicia las obras de NOBA Homes IV

Neinor Homes ,la promotora residencial cotizada líder en España, ha iniciado las obras de construcción de NOBA Homes IV, la cuarta fase de su ambicioso proyecto de regeneración urbana en Esplugues de Llobregat. Con este nuevo hito, la compañía sigue avanzando en la consolidación del sector y ampliando de forma sustancial la oferta de vivienda de obra nueva en el área metropolitana de Barcelona.

El nuevo conjunto residencial, cuya finalización de obras y entrega se prevé para el último trimestre de 2028, añade al mercado un total de 211 nuevas viviendas, diseñadas con distintas tipologías para adecuarse a las diferentes necesidades y tipos de familia. En concreto, la promoción alberga 104 viviendas de renta libre de 2, 3 y 4 dormitorios, distribuidas en dos edificios de planta baja más 7 alturas y planta baja más 12 alturas. El proyecto se completa con 107 viviendas de Protección Oficial, además de integrar en su conjunto 5 locales comerciales, 308 plazas de garaje para vehículos, 117 plazas para motocicletas y 224 trasteros.

Joaquim Manich, director territorial de la zona Este de Neinor Homes, ha señalado: “El inicio de las obras de NOBA Homes IV es una excelente noticia que refleja nuestro compromiso con la regeneración urbana de Esplugues de Llobregat. Con esta cuarta fase seguimos ampliando de forma sustancial la oferta de vivienda en el área metropolitana de Barcelona, aportando diferentes tipologías, tanto libres como protegidas, para dar respuesta a las necesidades reales de las familias. Nuestro objetivo es ofrecer un nuevo estilo de vida, a pocos minutos del centro de la ciudad, que sea más saludable, moderno y familiar.”

Calidad residencial, personalización y espacios orientados al bienestar

La propuesta residencial de NOBA Homes IV combina un diseño funcional con espacios optimizados para aprovechar al máximo la luz natural. Para que cada hogar se adapte al estilo de vida de sus propietarios, el proyecto ofrece un programa de personalización que permite elegir los acabados de suelos, pintura y mobiliario, así como optar por una distribución de cocina abierta o independiente.

El edificio destinado a vivienda libre incorpora una dotación de zonas comunes en planta baja orientadas a la salud y el bienestar. Estos espacios comunitarios integran una amplia superficie ajardinada, zona de solárium, área de juegos infantiles, gimnasio exterior y un taller de bicicletas ubicado en el garaje, reforzando una propuesta orientada al confort.

En el apartado tecnológico y de servicios, las viviendas incorporan domótica controlada por el móvil, taquillas inteligentes para la recepción de paquetes y preinstalación de carga para vehículos eléctricos. Además, para ofrecer la máxima tranquilidad a los compradores, la promoción incluye los seguros Family Homes Protection y Neinor Coverliving, que garantizan la cobertura de los pagos pendientes ante cualquier imprevisto desde la firma del contrato hasta la entrega de llaves.

Ahorro energético en una ubicación estratégica

NOBA Homes IV ha sido proyectada bajo estrictos criterios de sostenibilidad, alcanzando la máxima calificación en eficiencia, el Certificado Energético A. El proyecto combina el diseño pasivo —con una orientación óptima para aprovechar la luz natural y un aislamiento acústico superior— con tecnologías activas como la aerotermia y placas solares. El resultado es un conjunto residencial diseñado para maximizar el ahorro energético, garantizar el confort y reducir al mínimo su huella ambiental.

Estratégicamente ubicado en el sector del Rayo Amarillo, junto al futuro Hospital Vithas, el complejo destaca por su excelente conectividad. La promoción se sitúa justo frente a la parada de tranvía Montesa y la futura línea 3 de metro, lo que permitirá llegar a Barcelona en solo 10 minutos. Además, su acceso inmediato a la red de carriles bici y a vías clave como la B-20 y la B-23 consolida un entorno residencial perfectamente comunicado y rodeado de servicios esenciales.