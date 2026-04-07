OneCoWork abrirá un nuevo espacio en el 22@ Barcelona

OneCoWork, operador de espacios de trabajo flexibles premium que forma parte del Grupo

Agartha, abrirá en mayo de 2026 OneCoWork Poblenou, un nuevo espacio de 2.650 m² ubicado

en Calle Llacuna 15, en pleno distrito 22@ de Barcelona.



El centro tendrá capacidad para más de 400 puestos de trabajo y ha sido concebido

principalmente para corporates y grandes empresas que buscan establecer o ampliar su presencia

en la ciudad mediante soluciones de oficina flexibles y de alta calidad.



El proyecto es un desarrollo propio impulsado conjuntamente por Grupo Agartha y OneCoWork,

que incluye la adquisición del inmueble, su diseño y su transformación integral. Originalmente un

antiguo taller de coches, el edificio ha sido completamente replanteado para albergar un espacio

de trabajo flexible diseñado desde cero.



OneCoWork Poblenou se distribuye en dos torres con plantas corporativas completas, oficinas

privadas y espacios de trabajo flexibles, adaptados a compañías de distintos tamaños. El espacio

contará además con tres terrazas totalmente equipadas, incluyendo un rooftop y un jardín,

pensados para reuniones informales, eventos corporativos y momentos de descanso en equipo.

La compañía apuesta por un posicionamiento premium en el segmento de oficinas flexibles,

combinando diseño, servicios y comunidad profesional para ofrecer espacios que respondan a las

necesidades de empresas de distintos tamaños y segmentos.



Ben Nachoom, Co-Fundador y CEO de OneCoWork, apunta que “estamos viendo cómo la oficina

flexible se integra en la estrategia inmobiliaria de compañías que necesitan crecer, reducir o

adaptarse con agilidad. No es una solución puntual, sino un modelo estructural. Además, existe

una gran disputa por la atracción del mayor talento y las nuevas generaciones de profesionales

exigen más que un salario, buscan una experiencia laboral holística. ”