RTV Grupo Inmobiliario impulsa una inversión de cerca de 29 millones de euros

RTV Grupo Inmobiliario ha impulsado una inversión de aproximadamente 29 millones de euros tras formalizar la adquisición de dos parcelas residenciales en Sant Adrià del Besòs, ubicadas en el entorno del Fòrum de Barcelona y en el nuevo barrio de La Catalana. La operación refuerza su estrategia de crecimiento en la primera corona metropolitana, con foco en enclaves con alto potencial de transformación y revalorización.

El proyecto contempla el desarrollo de dos promociones que suman un total de 77 unidades —69 viviendas, 6 lofts y 2 locales comerciales— sobre una superficie conjunta de suelo superior a 1.600 m². La edificabilidad total alcanzará aproximadamente 9.700 m², de los cuales 7.500 m² corresponderán a superficie sobre rasante y 2.200 m² bajo rasante. Las promociones estarán orientadas a primera residencia, con tipologías de 2 y 3 dormitorios.

Ambos activos se ubican en zonas con elevada proyección dentro del eje litoral Besòs–Fòrum, caracterizadas por su proximidad al mar, disponibilidad de zonas verdes y una sólida conectividad en transporte público, que permite acceder al centro de Barcelona en menos de 25 minutos.

Entre los principales vectores de valor destacan la localización en entornos residenciales consolidados y la cercanía a enclaves estratégicos como la Playa del Fòrum, Diagonal Mar o Marina Port Fòrum. A ello se suma la proximidad al ámbito de transformación de Les Tres Xemeneies, llamado a convertirse en un nuevo polo de actividad económica y tecnológica, lo que previsiblemente impulsará la revalorización del entorno y consolidará esta área como una de las nuevas centralidades metropolitanas.

Desde el punto de vista técnico, los proyectos han sido diseñados por MOA (Moliner Office Architects), bajo un enfoque que combina calidad arquitectónica, funcionalidad y adaptación a la demanda actual del mercado residencial.

En cuanto al detalle de los desarrollos, la promoción del Fòrum contará con 42 viviendas, 6 lofts y un local comercial, distribuidos en dos bloques de 26 y 16 viviendas, con alturas de PB+6 y PB+4, respectivamente. Por su parte, la promoción de La Catalana incluirá 27 viviendas y un local comercial, en un edificio de planta baja más seis alturas.

El plazo estimado de ejecución de ambos proyectos es de 36 meses.

Con esta operación, RTV Grupo Inmobiliario consolida su posicionamiento como promotor activo en ubicaciones con alto potencial de transformación urbana en la primera corona de Barcelona, donde actualmente desarrolla más de 180 viviendas. A esta actividad se suman otras 141 unidades en curso en la isla de Ibiza.