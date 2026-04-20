Savills ha cerrado el proceso de venta del mayor local del principal eje comercial de Málaga

Savills ha cerrado el proceso de venta del mayor local del principal eje comercial de Málaga, hasta ahora propiedad de un fondo internacional, a un inversor privado catalán. En la operación, cuyo importe no ha trascendido, el comprador ha sido asesorado por Laborde Marce.

El activo, situado en el número 4 de la plaza Félix Sáenz, en pleno centro histórico de la ciudad y alquilado a Druni, cuenta con una superficie total cercana a los 2.000 metros cuadrados, distribuidos en un local comercial de 847 m² en planta baja y una primera planta de 1.088 m², lo que lo convierte en una de las propiedades comerciales más relevantes del entorno prime malagueño por dimensión, ubicación y valor estratégico.

El inmueble forma parte de un edificio histórico construido en 1912, considerado uno de los referentes arquitectónicos del centro de Málaga y situado sobre el solar del antiguo Mercado de Abastos. La propiedad se encuentra en uno de los puntos de mayor tránsito peatonal de la ciudad, dentro del eje comercial que conecta calle Larios, plaza Félix Sáenz y el entorno de Atarazanas, hacia donde se expande la zona comercial.

Juan Pedro Hernández, director de High Street Retail en Savills Andalucía, comenta que “la operación pone de manifiesto el interés sostenido de inversores privados por activos prime en ubicaciones consolidadas. Málaga está más activa que nunca en el mapa de la inversión retail”.

Por su parte, Tomás Essomba, Senior Consultant Capital Markets de Laborde Marcet, comenta que “la adquisición se enmarca en una estrategia de diversificación de la cartera inmobiliaria del inversor, con un claro enfoque patrimonial y de largo plazo. Desde Laborde Marcet hemos acompañado al cliente en el diseño y ejecución de esta estrategia, identificando un activo singular que encaja con sus objetivos de posicionamiento y estabilidad”.