Eduardo Bolinches, director general de Bolsacash.com, habla de la actualidad del Ibex 35 y de los niveles clave para esta semana en el selectivo español.



PUBLICIDAD

El analista dice que “la resistencia está muy clara, 9.800. Tenemos esa zona como importante resistencia y por lo tanto hoy esperamos una apertura bajista. No obstante no hay que preocuparse, tenemos una referencia clara que son los mínimos del jueves de la semana pasada. El 9.700 nos puede mantener vivos, aunque creo que perderemos los mínimos del jueves”.



“Lateralidad en el mejor de los casos, con esta incertidumbre los inversores no entrarán con dinero nuevo”

“A lo largo de la semana nos enfrentaremos al importantísimo soporte en los 9.600. Yo no soy adivino. Auguro una lateralidad en el mejor de los casos, con toda esta incertidumbre no creo que los inversores entren con dinero nuevo. Voy a ver si se pierden los 9.600 buscando continuidad correctiva hasta el 9.400, esa es la estrategia que me ronda la cabeza ahora mismo”.

Añade además que “si estás dentro con vocación a largo plazo, hace un año estábamos en 11.000. Tenemos una pauta de máximos y mínimos decrecientes. En un mercado bajista no es muy correcto, y la pérdida del 9.600 es una señal para vender y asumir pérdidas”.