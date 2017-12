“Ercros está muy lateral últimamente, y eso es raro para el título”

Ercros ha sido una de las entidades protagonistas en el Consultorio de Bolsa de Radio Intereconomía con Roberto Moro, analista de APTA Negocios.



PUBLICIDAD

El analista de APTA Negocios ha destacado la falta de movimientos bruscos en la cotización de otro valor como Ebro Foods. “Tampoco es que esté bajando, está moviéndose un poco a compás del propio mercado, es cierto que ha mostrado una zona de resistencia brutal, y que son máximos históricos en 21, y está en 20,30 así que no está pasando nada en absoluto”.

Moro ha seguido con el análisis de Ebro Foods, y ha concluido que “está aburrido pero no parece peligroso, pero si se quieren aprovechar los coletazos del mercado quizás debería sacar el dinero y ponerlo en algo que esté en desarrollo de tendencia”.

“Ercros está muy lateral últimamente, es raro para este título”

“Está muy lateral últimamente, es raro para este título, pero está entre 2,50 y 2,75, es un rango amplio pero no para este título. Me ofrece muchas dudas, yo me sentiría mejor comprando si rompe el techo de ese rango, podría invitar a pensar que tiene recorrido hasta los 3,25 o incluso 3,50. En este momento esperaría a que eso sucediera. Aunque si ataca el soporte, podría perder zonas muy importantes y ya no sería aconsejable comprar”.