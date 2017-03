¿Están sobrevalorados los presidentes del IBEX 35?

Los presidentes del IBEX 35 y de otras cotizadas en la Bolsa española cobran elevadísimos sueldos respecto a los beneficios obtenidos. La comparación es sangrante respecto a los sueldos de las grandes compañías de EE UU.

Para poner un ejemplo, Coca-Cola, con un beneficio de 7.631 millones de euros, paga a su vicepresidente, Marcos de Quinto 7,2 millones de euros. El sueldo del presidente del mayor fabricante de refrescos del mundo tiene un sueldo base de 730.000 euros y suma otros 3 millones de euros en acciones, 776.000 euros en opciones sobre acciones, casi 1,1 millones por objetivos, 430.000 euros de aportación al plan de acciones y 1,2 millones en concepto de “otras compensaciones”. El presidente, Muhtar Kent, cobró 16,5 millones de euros, mientras que el director de Operaciones, James Quincey, ingresó un total de 8,2 millones. De esta forma, el beneficio de Coca-Cola es 462 veces mayor que el sueldo del máximo ejecutivo y 1.059 veces el del sueldo del vicepresidente.

Mirando a España, Iberdrola obtuvo un beneficio 2.422 millones, y pagó a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, 9,1 millones de euros, con un sueldo de 6 millones y otros 3 millones en acciones. La relación entre el beneficio y el sueldo del máximo ejecutivo es de 266 veces, casi el doble de lo que se paga en Coca-Cola.

Ferrovial, por su parte, ostenta el sueldo más elevado del IBEX 35 para un presidente. Rafael del Pino percibió un total de 15,3 millones de euros, mientras la constructora obtuvo unas ganancias de 376 millones de euros. Es decir, una relación entre beneficio y sueldo de solo 24 veces. Cabe recordar, que el sueldo del Pino se multiplicó por 2,5 veces este pasado año. La constructora está acusada de pagar presuntamente comisiones a CDC en el caso del saqueo del Palau de la Música. Este viernes han declarado sus dos ex directivos y han negado cualquier relación con el partido separatista. No obstante, ninguno de los dos ex altos cargos ha podido dar respuesta a las cartas encontradas por los investigadores en la sede del Palau, donde se hablaban de “esfuerzos” y del pago.

Asimismo, otro de los sueldos más sangrantes es el de Francisco González, presidente del BBVA. En 2016 ingresó 4,92 millones de euros en 2016, pero tiene cerca de 79 millones de euros en un fondo de pensiones, que se desbloquearía en el caso de que dejara sus funciones ejecutivas en la entidad financiera, siempre y cuando así lo estipulen los accionistas. BBVA ganó 3.475 millones en 2016. La relación entre el beneficio y el sueldo del presidente es de 706 veces, contando el fondo de pensiones y el beneficio actual de la entidad, la relación es de solo 40 veces.

En cuanto a Endesa, con un beneficio de 1.411 millones de euros en 2016, pagó a Borja Prado tres millones de euros en metálico. La relación entre el beneficio y el sueldo del presidente de la eléctrica es de 461 veces, es decir, la misma relación que guarda con una de las marcas más conocidas del mundo, Coca-Cola.

Otro de los casos más sangrantes de la Bolsa española es el de Telepizza. El CEO de Telepizza, Pablo Juantegui, gana 9,1 millones, casi tanto como toda la empresa, que cerró el año pasado con una ganancia de 10,1 millones de euros. El sueldo supera en 800 veces el de un repartidor, y en relación al beneficio es de las más bajas de toda la Bolsa, al situarse en solo el 1,1.

Telefónica, por su parte, ganó 2.225 millones en 2016, pero pagó a José María Álvarez-Pallete 5,359 millones de euros, es decir, 415,18 veces, un ratio mejor que el de Coca-Cola, pese a que ésta última casi cuadruplicó las ganancias.

Repsol, por otro lado, cerró el pasado año con 1.736 millones de euros, y abonó al consejero delegado, Josu Jon Imaz, una retribución total de 2,99 millones de euros. Asimismo, al presidente no ejecutivo de la petrolera, Antonio Brufau, ganó casi lo mismo que Imaz, 2,76 millones. La ratio entre beneficio y sueldo alcanza las 580 veces.

El Banco Santander, por su parte, con un beneficio de 6.000 millones de euros pagó a Ana Botín 4,88 millones de euros y registra una pensión cercana a los 5 millones de euros. La ratio entre el beneficio de la entidad financiera y el sueldo de su máxima ejecutiva es de 1.229 veces, una muestra de que la mayor empresa del IBEX 35, que podría codearse en cifras a Coca-Cola, tiene un salario moderado respecto al resto.