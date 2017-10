Salir de Cataluña, un bálsamo en Bolsa para Oryzon

Oryzon Genomics se dispara un 10% en Bolsa tras anunciar su salida de Cataluña a Madrid. El mercado aplaude así la decisión de la principal empresa de Biotecnología de Cataluña ante el golpe de Estado en Cataluña.

La decisión de la cotizada muestra el temor de los inversores hacia las empresas con mayor exposición a la Comunidad Autónoma, cuyo presidente, Carles Puigdemont, ha preparado todo para proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. Mientras que los bancos y empresas cotizadas con sedes o exposición a Cataluña sufren en esta jornada caídas cercanas al 2% -Sabadell se deja más de un 3%-, Oryzon se revaloriza un 10%, cortando el contagio de la incertidumbre por los separatistas catalanes.

Las acciones de Oryzon habían caído perdido más de un 19% desde finales de la pasada semana. Ahora recupera más de un 10% tras cortar de raíz el efecto contagio de la deriva secesionista. Las acciones rozan los dos euros y eleva su capitalización bursátil hasta 68 millones de euros. La biotecnológica reduce así en parte su evolución negativa en el año, ya que desde que comenzara 2017 acumula en bolsa pérdidas superiores al 56 %.

Oryzon es la principal empresa de su sector en Cataluña y la primera cotizada en España que hace las maletas ante la tensión política y social en la Comunidad Autónoma. Su domicilio social estará ahora en Madrid, tras trasladarse desde Cornellá de Llobregat.

Cataluña, camino de seguir el ejemplo de Quebec

Si cunde el ejemplo, Cataluña podría convertirse en Quebec, que pasó de ser uno de los principales motores de Canadá, pero con la independencia dio más peso a Toronto, principal locomotora del país de Norteamérica. La agraciada principal de la crisis política en Cataluña es Madrid, donde además las empresas abonan menos impuestos.

Oryzon fue clara en su comunicado para argumentar las razones de este cambio de sede: “Optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores”. La decisión del Consejo de Administración se adopta tan solo dos días después del referéndum ilegal en Cataluña y en medio de una huelga a la que se sumaron CC OO y UGT. Oryzon tendrá su sede ahora en la Carrera de San Jerónimo, 15.

De Guindos evita pronunciarse sobre Oryzon

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha evitado pronunciarse sobre la decisión de Oryzon de trasladarse a Madrid, pese a ser la primera cotizada en España en hacerlo.

“Estamos viviendo tiempos de mucho ruido y de mucha confusión”, ha apuntado y ha resaltado el actual “proceso de mejora económica”, que en Cataluña es incluso mejor que la media nacional, lo que en su opinión demuestra “que nadie se ha creído la amenaza independentista”. No obstante, el ministro continúa minimizando así el problema. Como ejemplo, las fuertes caídas que están registrando las cotizadas con sede o exposición en Cataluña, con Sabadell a la cabeza de las pérdidas.

“El Gobierno va a elegir los instrumentos y los tiempos para que no se produzca la independencia”, por lo que “las empresas no tienen nada que temer”, ha continuado, mientras que las voces de los empresarios, como Juan Roig, presidente de Mercadona, apuntan en sentido contrario: “Los empresarios estamos asustados“. También ha insistido en que los bancos catalanes son “bancos españoles y bancos europeos”, es decir, entidades “sólidas” que no deben plantear dudas a sus clientes.

El Gobierno “no va a dejar que ninguna veleidad” afecte al crecimiento económico y, de hecho, “ha analizado todas las alternativas” y “tiene preparados todos los escenarios“, aunque mantiene la “mano tendida” si se vuelve a la legalidad tras la “gran provocación” del referéndum. Con respecto al discurso del rey de ayer, De Guindos lo ha calificado de “correcto y muy claro” y ha descartado que este fuera una crítica al Gobierno.

En el segundo trimestre de 2017, 209 empresas abogaron por trasladar su domicilio social a otras regiones españolas, mientras que solo 131 se instalaron en Barcelona. El 22% de las compañías que se trasladaron a Madrid en 2016 vinieron de Cataluña.