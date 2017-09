El terror bajista del IBEX 35 roza el 1% del Sabadell en pleno desafío separatista

Marshall Wace, el fondo más bajista en el IBEX 35, alcanza el 0,82% en Banco Sabadell, el nivel más elevado en los últimos cuatro años. El momento escogido coincide con el desafío separatista en Cataluña, donde Sabadell tiene una elevada exposición.

PUBLICIDAD

El fondo de inversión especializado en posiciones cortas dentro de la Bolsa española ha incrementado su apuesta contra Banco Sabadell del 0,53% en junio de este año al 0,82%, un incremento del 54,7% en pleno desafío separatista, coincidiendo además con la fuerte exposición de la entidad financiera presidida por Josep Oliu a Reino Unido por el Brexit.

Marshall Wace ha incrementado así la presión sobre una de las entidades más vulnerables en caso de una hipotética independencia de Cataluña, ya que tendría que cambiar la sede social para poder mantener la ficha bancaria para poder acudir a la ventanilla del Banco Central Europeo, ya que en caso contrario se quedaría sin ella.

Según los registros oficiales, este 0,82% es el nivel más elevado desde el 23 de agosto de 2013, cuando alcanzaba el 0,89% y España estaba en plena reestructuración financiera tras recibir el rescate de 60.000 millones de euros. En el agregado de todas las posiciones bajistas, el Banco Sabadell hace frente al 1,82% de su propio capital, el nivel más elevado desde el pasado 7 de julio.

PUBLICIDAD

Marshall Wace también ha incrementado la apuesta bajista sobre Bankia, en plena fusión con BMN. En concreto tiene el 0,81%, la posición más elevada desde el pasado 29 de agosto, cuando alcanzó el 0,89%. Las apuestas bajistas en Bankia rozan el 4% en el agregado de todas las inversiones, según consta en los registros de la CNMV.

Banco Sabadell ha perdido un 8% desde el inicio de septiembre y capitaliza menos de 9.700 millones de euros. El día de la intervención y detenciones de la Guardia Civil durante esta semana, Sabadell llegó a perder más de 400 millones de euros en Bolsa..

Las firmas de análisis han puesto de manifiesto la preocupación sobre la banca y empresas con sede en Cataluña ante la escalada de la tensión en Cataluña, donde los independentistas han protagonizado ya actos violentos contra partidos, alcaldes y a las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente contra la Guardia Civil, que ha visto como los escraches, amenazas, insultos y destrozos en vehículos han sido la tónica durante los últimos días.

Barclays ya lo avisaba el pasado 15 de septiembre en un informe en el que no descartaba la “violencia”, aunque de momento solo proviene de un bando ya que los agentes tienen orden de no caer en las provocaciones y responder a las algaradas de los separatistas. El banco británico ha considerado que los inversores no han mostrado temor al órdago independentista catalán, y considera “extremadamente baja” la probabilidad de una independencia de Cataluña.

PUBLICIDAD

Según los expertos de Barclays, “los mercados han sido relativamente optimistas hasta ahora”, pero considera que este escenario podría cambiar y empeorar la situación. “Podría haber detonantes que conduzcan a una escalada de tensión mayor, con algún conato de violencia”, han asegurado, por lo que la secesión podría darse a medio plazo.