30.000 euros para el futuro: Generali y CEU premian la excelencia académica en Diversidad e Inclusión

La Cátedra Generali–CEU de Diversidad, Inclusión e Igualdad de Oportunidades ante el Empleo ha concedido sus primeras becas de posgrado a tres estudiantes de la Universidad CEU San Pablo, reconociendo la calidad y visión de sus Trabajos de Fin de Grado (TFG) sobre los retos de la diversidad, la equidad y la inclusión en el entorno empresarial.

Cada una de las alumnas ganadoras recibirá una ayuda de 10.000 euros para continuar su formación académica con estudios de posgrado. Las ganadoras son Beatriz Muñoz Galindo (ADE + Marketing y Gestión Comercial), Lorena Nevado Vílchez (Derecho y ADE) y María Castillón García (Marketing y Comunicación Digital). Sus trabajos fueron seleccionados entre 15 propuestas por un jurado mixto de Generali y CEU, que valoró especialmente la innovación, la aplicabilidad empresarial y la alineación con los objetivos de la Cátedra de los trabajos presentados.

El acto de entrega se ha celebrado en las oficinas de Generali, y ha contado con la participación de Carlos Escudero, CEO de Grupo Generali en España; María Babé, Chief Marketing, Customer & Communications Officer; Beatriz de Cominges, Chief Strategy, Transformation & Sustainability, y Alberto Ogando, Chief People & Organization. Por parte del CEU San Pablo, han asistido Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo; Mercedes Ruiz de Palacios, directora de la Cátedra; y Ricardo J. Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, junto con los tutores de los TFG premiados y sus familiares.

Carlos Escudero, CEO de Grupo Generali en España, señaló que las becas: “Son una inversión en el futuro de los jóvenes y también una invitación a crecer. Las empresas necesitamos talento y compromiso con los valores que construyen una sociedad más justa, más humana y más abierta a todos”.

Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, ha cerrado el acto señalando que “estas becas son un ejemplo de cómo la universidad y la empresa pueden trabajar juntas para abrir oportunidades reales”. En este sentido, ha apuntado, “con esta Cátedra y con estas becas damos un paso más en nuestro propósito: formar personas de valor, capaces de transformar el mundo desde el humanismo cristiano, la excelencia y la inclusión”. Y ha dado la enhorabuena a las alumnas distinguidas, “tres alumnas que representan el espíritu de nuestra universidad: talento, esfuerzo y sensibilidad hacia los grandes retos de la sociedad”. “Gracias a Generali por acompañarnos en este compromiso y a nuestras estudiantes por inspirarnos con su trabajo”, ha concluido.

Vocación y propósito de la Cátedra Generali – CEU

La Cátedra Generali–CEU de Diversidad, Inclusión e Igualdad de Oportunidades nace con la vocación de inspirar y formar a los estudiantes en los valores de la diversidad y la inclusión, acercando el mundo académico al entorno profesional. Su objetivo es servir de puente entre la universidad y la empresa, favoreciendo la empleabilidad de los jóvenes y promoviendo que los futuros profesionales sean capaces de afrontar los retos actuales del mercado laboral con una visión innovadora y comprometida.

La iniciativa refuerza el compromiso de Generali con la educación, la innovación y el desarrollo del talento joven, posicionando la diversidad y la inclusión como pilares de un entorno profesional más justo y competitivo.