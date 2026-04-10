Abante nombra a Álvaro Lana y Manuel Díaz socios ejecutivos

La gestora Abante continúa desarrollando su modelo de crecimiento basado en el partnership con la incorporación de Álvaro Lana y Manuel Díaz como nuevos socios ejecutivos. Con estos nombramientos, la firma eleva a 38 el número total de socios, fortaleciendo una estructura de propiedad alineada con el desarrollo del negocio y el interés a largo plazo de los clientes.

Ambos profesionales desempeñan un papel clave en la expansión territorial de la entidad. Lana, responsable de Aragón desde 2013, su papel se vio como determinante en la consolidación de la oficina de Zaragoza y en el posicionamiento de la firma en la región. Por su parte, Díaz, vinculado a la compañía desde 2009, ha liderado el crecimiento en Andalucía desde la apertura de la oficina de Sevilla, que dirige desde 2014.

Estos movimientos responden a la estrategia de crecimiento regional de la firma, basada en equipos locales con experiencia y cercanía al cliente. Actualmente, Abante cuenta con presencia en once ciudades españolas, combinando proximidad comercial con una oferta integral de asesoramiento patrimonial para clientes particulares y familias empresarias.

El modelo de la entidad se apoya en la independencia y en una estructura accionarial donde el capital está mayoritariamente en manos de los socios profesionales, con el objetivo de reforzar el compromiso con el proyecto y asegurar la alineación con los intereses de los inversores a largo plazo.